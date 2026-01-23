logo pulso
LOS ARCTIC MONKEYS LANZAN "OPENING NIGHT"

Por El Universal

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
LOS ARCTIC MONKEYS LANZAN "OPENING NIGHT"

Los Arctic Monkeys están de regreso, luego de cuatro años desde el lanzamiento de su último álbum, "The Car", la banda estrenó este jueves un nuevo sencillo original.

Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders Nick O´Malley compartieron "Opening Night" que continúa con la línea sonora que los británicos han manejado desde "Tranquility Base Hotel & Casino" de 2018.

Con ritmos que danzan entre el jazz, los sintetizadores y las características guitarras de la agrupación, este sencillo ha emocionado a millones por la posibilidad de tener un nuevo material de larga duración.

Los Arctic Monkeys por ahora no han dado a conocer su carrera seguirá con un disco en solitario; sin embargo, formarán parte de "Help 2" en colaboración con War Child Records.

