logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Fotogalería

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

COMPROMETIDA A FORMAR DEPORTISTAS CON PASIÓN Y DISCIPLINA

Por Maru Bustos PULSO

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

En un evento especial, fue presentada la nueva Escuela de Futbol, Academia Master Fut Melisa Ramos, creada con el fin de formar deportistas con pasión y disciplina desde los 4 y hasta los 15 años.

La misma, al frente de la cual está Luis Rogelio Camarillo González, se dedica a la formación integral de niños y jóvenes futbolistas, inculcando valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la pasión por el deporte.

Su metodología se enfoca en el desarrollo técnico, táctico y físico, adaptado a cada categoría de edad, asegurando un ambiente divertido y profesional para el crecimiento de nuestros alumnos.

Esta escuela de fut cuenta con entrenadores certificados y con experiencia, comprometidos con el potencial de cada niño y niña; se ubica en el Parque Tangamanga 1 y ofrece fútbol mixto para niños y niñas de 5 a 15 años los días martes, jueves y sábados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Para mayores informes llamar al 4444110277.

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN 

Así mismo, la Academia Master Fut Melisa Ramos cuenta con la Lic. en Fisioterapia Zyanya Martínez, especialista en Fisioterapia Deportiva, quien brindará atención en lesiones deportivas , esguinces, lesión de meniscos, lumbalgia, nervio ciático, hernia de disco, sobrecarga muscular, desgarre muscular, parálisis facial, fracturas y rehabilitaciones deportivas. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La llamativa apariencia del príncipe Harry en su regreso a Londres
La llamativa apariencia del príncipe Harry en su regreso a Londres

La llamativa apariencia del príncipe Harry en su regreso a Londres

SLP

El Universal

Detalles sobre la apariencia del príncipe Harry en su regreso a Londres y su relación con los medios de comunicación.

APASIONADAS AL GOLF
APASIONADAS AL GOLF

APASIONADAS AL GOLF

SLP

Maru Bustos

JUEGAN EN EL CLUB CAMPESTRE

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO
CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

SLP

Redacción

TEC SPOTLIGHT, UNA EXPERIENCIA INMERSIVA REALIZADA EN EL TEC DE MONTERREY CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA
VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

SLP

EFE

EL DISEÑADOR ITALIANO, CONOCIDO COMO EL "EMPERADOR DEL COLOR ROJO", DEJA UN LEGADO DE ELEGANCIA Y GLAMOUR EN SUS CREACIONES