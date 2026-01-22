En un evento especial, fue presentada la nueva Escuela de Futbol, Academia Master Fut Melisa Ramos, creada con el fin de formar deportistas con pasión y disciplina desde los 4 y hasta los 15 años.

La misma, al frente de la cual está Luis Rogelio Camarillo González, se dedica a la formación integral de niños y jóvenes futbolistas, inculcando valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la pasión por el deporte.

Su metodología se enfoca en el desarrollo técnico, táctico y físico, adaptado a cada categoría de edad, asegurando un ambiente divertido y profesional para el crecimiento de nuestros alumnos.

Esta escuela de fut cuenta con entrenadores certificados y con experiencia, comprometidos con el potencial de cada niño y niña; se ubica en el Parque Tangamanga 1 y ofrece fútbol mixto para niños y niñas de 5 a 15 años los días martes, jueves y sábados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para mayores informes llamar al 4444110277.

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

Así mismo, la Academia Master Fut Melisa Ramos cuenta con la Lic. en Fisioterapia Zyanya Martínez, especialista en Fisioterapia Deportiva, quien brindará atención en lesiones deportivas , esguinces, lesión de meniscos, lumbalgia, nervio ciático, hernia de disco, sobrecarga muscular, desgarre muscular, parálisis facial, fracturas y rehabilitaciones deportivas.