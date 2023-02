Los Bafta se debaten entre la guerra y la comedia

LONDRES (EFE).- Los premios Bafta, que entrega la academia del cine británico, se debatirán este domingo entre la crueldad de la guerra, representaba por "All Quiet On The Western Front", la película de habla no inglesa con más candidaturas de la historia, y la comedia negra de "The Banshees of Inisherin" y la comedia surrealista de "Everything Everywhere All At Once".



La ceremonia se celebrará este domingo en la capital británica, con cambio de escenario por primera vez desde 2016. La gala se traslada del magnífico Royal Albert Hall al Royal Festival Hall, a orillas del Támesis. El nuevo escenario, más nuevo, pero menos histórico, parte de un acuerdo de la academia con el Royal Festival Hall, que ya alberga los premios Bafta de televisión y de videojuegos.

En este nuevo contexto, "All Quiet On The Western Front", el film alemán de Edward Berger, parte con el mayor número de nominaciones, catorce, récord para una película de habla no inglesa. Pese a la cifra de premios a la que opta, las favoritas al galardón más importante de la noche, el de mejor película, son "The Banshees of Inisherin" y "Everything Everywhere All At Once".

"Argentina, 1985", de Santiago Mitre, después de llevarse dos Goyas y un Globo de Oro, puede seguir ganando opciones para los Oscar, donde opta a mejor película internacional, y en los Bafta compite por el galardón a mejor película de habla no inglesa.

La primera de estas dos trata la trágica relación de dos amigos en la Irlanda post guerra civil, con ciertos toques de humor negro, mientras que "Everything Everywhere All At Once", una comedia surrealista que incide en los multiversos, opta a diez galardones en los Bafta y se prepara para unos Oscar en los que compite en once categorías.

"Elvis", con nueve candidaturas y "Tár, con cinco, completan el quinteto de favoritas a unos premios que han dejado de lado películas taquilleras como "Avatar: The Way of Water" y "Top Gun: Maverick", en las categorías principales.

Guillermo del Toro, que ya ganó tres Baftas con "Pan's Labyrinth" y otros tres con "The Shape of Water" opta a tres categorías (mejor película animada, mejor banda sonora y mejor diseño de producción) por su reinterpretación del clásico "Pinocchio".

La cinta del mexicano ya ganó el premio a mejor película de animación en los Globos de Oro y opta a la misma categoría en los Oscar, que se celebran el próximo 12 de marzo.

La actriz hispanocubana Ana de Armas está nominada en la categoría a mejor actriz principal, por su papel de Marilyn Monroe en "Blonde" y se disputará el galardón con Cate Blanchett, por "Tár" y Michelle Yeoh, por "Everything Everywhere All At Once", principales favoritas para este premio.

La gala estará dirigida por Richard E. Grant, que ha sido nominado a lo largo de su vida para los Oscar, los Bafta y los Globos de Oro por su interpretación en "Can You Ever Forgive Me?".

Esta será, además, la primera gala tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Además de la presencia del príncipe Guillermo y de su esposa Kate Middleton, Helen Mirren, que interpretó a la monarca en la película de 2006 "The Queen" rendirá tributo a la fallecida reina.