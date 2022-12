Los críticos eligen una película de Chantal Akerman como mejor de la historia

LONDRES (EFE).- La película "Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles", que dirigió en 1975 la belga Chantal Akerman, ha sido seleccionada como mejor película de la historia por la revista británica "Sight and Sound", que cada diez años elabora un ránking según los votos de más de 1,600 críticos y académicos.



Akerman es la primera mujer que lidera un listado que se ha actualizado en ocho ocasiones desde 1952, y ha desbancado a dos de las películas que habían dominado hasta ahora: "Vertigo", del británico Alfred Hitchcock, que desciende a la segunda posición tras haber sido la mejor cinta en 2012, y "Citizen Kane", del estadounidense Orson Wells, que cae al tercer puesto.

"Jeanne Dielman", el título acortado con el que se suele conocer la obra de la directora belga, es una cinta de más de tres horas de duración "inquietante e hipnótica", según han descrito críticos británicos, que examina a través de largos planos a tiempo real las tareas cotidianas de una madre soltera.

La protagonista cocina, limpia y cuida de su hijo a lo largo de tres jornadas aparentemente rutinarias en las que también recibe a hombres en su casa para mantener relaciones sexuales por dinero.

"Ningún otro filme hecho por una mujer había alcanzado nunca el 'top diez'", destacó la revista británica.

"Esto no es sorprendente: las mujeres directoras de cine siempre han sido, obviamente, pocas y distanciadas entre sí. Igualmente obvio es que los críticos participantes (en la encuesta) han sido predominantemente hombres", agrega la publicación.

"Fue cuando 'Sight and Sound' expandió su grupo de críticos en 2012 cuando 'Jeanne Dielman' entró por primera vez en la lista, en el puesto 35. Su ascenso a la cima es un triunfo para el cine de las mujeres", destacó la revista .

La cuarta plaza de la publicación editada por el Instituto de Cine Británico (BFI, en inglés) la ocupa "Tokyo Story", del japonés Yasujiro Ozu, que desde 1992 ha ocupado alguno de los cinco primeros puestos.

Siguen en el ránking "In the Mood for Love", del hongkonés Wong Kar-wai; "2001: A Space Odyssey", del estadounidense Stanley Kubrick, y "Beau Travail", de la francesa Claire Denis.