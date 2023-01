"Los Fabelmans": similitudes y diferencias con la vida de Spielberg

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).-Steven Spielberg es conocido como "el rey midas" del cine y una vez más lo demuestra con las siete nominaciones al Oscar de su más reciente film "Los Fabelman", la cual ha sido inspirada en sus recuerdos de infancia, pero también es un homenaje a sus padres y al cine, pero como él mismo ha dicho, no es autobiográfica al cien por ciento.

Este film aborda la historia de un niño llamado Sammy Fabelman, quien después de descubrir un secreto familiar, encuentra en el trabajo cinematográfico la mejor forma de expresarse y forjar su identidad, siempre apoyado e impulsado por su madre Mitzi, quien es una pianista, pese a la complicada relación con su padre Burt Fabelman, ingeniero informático; pero ¿qué tanto de esto está apegado con la realidad?

Aunque Steven Spielberg y Tony Kushner no buscaron hacer un reflejo fiel de la infancia del director, que por primera vez experimentó como guionista, sí tomaron elementos que hacen referencia a su pasado, comenzando por el hecho de que los padres de Sammy tienen la misma profesión de los progenitores de Spielberg, es decir, Leah Adler sí era una experimentada pianista y Arnold Spielberg, un ingeniero eléctrico que participó en el desarrollo de las computadoras, además de que tanto la familia ficticia como la real profesan la religión judía.

Spielberg pasó su infancia en New Jersey pero debido al trabajo de su padre se mudaron a Arizona, eso sucede también con los Fabelman, pero terminan migrando a California; el creador de "E.T., el extraterrestre" (1983) lo hace sólo junto a su padre después de que se divorciara de Leah.

¿De qué va "Los Fabelman"?

En el film se puede ver al joven Sammy rodando películas caseras con una cámara de 8mm, lo mismo sucedió con Steven Spielberg, cuando desde la adolescencia su mayor pasatiempo era registrar casi todo lo que hacían en familia en su cámara, material que luego fue prestado a los actores Gabriel LaBelle, Paul Dano y Michelle Williams, quienes dan vida a él y a su padres; para que estudiaran gestos, comportamientos y hasta la forma de hablar, para hacer más natural su interpretación.

Pero lo que más une a Steven Spielberg con Sammy Fabelman, es su amor y pasión por el séptimo arte, algo que le ha permitido convertirse en uno de los cineastas más importantes del planeta; el reto de la historia es ficción pero cumple con el cometido que el director buscaba, que era hablar de su familia con todo el amor y respeto que le tiene, pero sin dejar de ser crítico en ello, porque al igual que en la ficción, las constantes mudanzas y las crisis personales de su madre, dejaron huella en sus emociones y en su forma de ver el mundo a través del lente de una cámara.