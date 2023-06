Los Fabulosos Cadillacs reaccionan al récord en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).- Con más de 300 mil personas oyendo y coreando sus canciones, Los Fabulosos Cadillacs se coronaron como la agrupación que más asistentes ha logrado reunir en la plancha del Zócalo capitalino, título que hasta este pasado 3 de junio le pertenecía a Grupo Firme.

Con un concierto sin precedentes, los argentinos liderados por Vicentico hicieron historia, algo que en realidad no sorprendió a muchos y es que en su más de tres décadas de trayectoria, la banda no sólo ha logrado colocarse como una de las favoritas del público mexicano, también se ha hecho de una comunidad de fans que no les importó pasar frío y lluvia con tal de verlos en vivo y completamente gratis.

En septiembre del 2022, Eduin Caz y compañía convocaron a 280 mil almas en el corazón de la ciudad, pero para los intérpretes de "Siguiendo la Luna" esta cifra fue muy fácil de rebasar, es por ello que, a través de sus redes sociales no dudaron y agradecer a sus seguidores por el amor que recibieron.

La tarde de este 5 de junio, después de haber procesado la locura que se vivió la noche del sábado, los músicos reaccionaron a su nuevo récord y aseguraron que este concierto vivirá en sus mentes y corazones por el resto de sus vidas: "¡Profundamente agradecidos por una noche histórica junto a 300 mil almas!", escribieron en su cuenta oficial de Instagram junto a varias impactantes postales de cómo lució el Zócalo en su presentación.

En un segundo mensaje, los originarios de Buenos Aires no pudieron contener su emoción y aunque muy breves dedicaron unas palabras a todos sus fans: "¡Una noche inolvidable! Gracias! Gracias! Gracias!", agregaron.

Como era de esperarse las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer y con varios mensajes de cariño y apoyo les hicieron saber lo que significó para ellos este inigualable concierto: "Gracias por enseñarnos que el carnaval es toda la vida", "La pasamos increíble", "Gracias a ustedes", "Hasta la luna se alegró de verlos", "Gracias por esta noche", "Todavía los escuchamos cantar", "Los amamos", "Hicieron historia, son unos chingones", "Larga vida a Los Fabulosos", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Aunque este ha significado uno de los espectáculos más grandes en su carrera, la banda volverá a México el próximo 8 de noviembre para ofrecer una presentación en el Palacio de los Deportes, recinto que seguramente estará completamente abarrotado, pues cabe destacar que las entradas están completamente agotadas.