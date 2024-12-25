LOS “LOOKS” DE BELINDA EN LA REVISTA “HARPER’S BAZAAR”
LA REVISTA “HARPERS’ BAZAAR” DE MÉXICO CELEBRA LA NAVIDAD REVELANDO LA PORTADA DE SU PRÓXIMO NÚMERO, QUE TIENE A BELINDA COMO PROTAGONISTA.
EN LA SESIÓN, LA CANTANTE LUCE FABULOSOS LOOKS CON PREDOMINIO DE LOS COLORES NEGRO Y ROJO. “LA CANTANTE Y ACTRIZ TERMINA EL AÑO Y EMPIEZA
EL 2025 BRILLANDO MÁS FUERTE QUE NUNCA. EN ENTREVISTA PARA ‘HARPER’S BAZAAR’, BELI NOS HABLA SOBRE SU NUEVA MÚSICA, SUS PROCESOS CREATIVOS,
LA MODA, LA IMPORTANCIA DE VIVIR CADA DÍA COMO SI FUERA EL ÚLTIMO Y DE CUÁL ES EL LEGADO QUE LE GUSTARÍA DEJAR EN TODAS LAS PERSONAS QUE LA ADMIRAN”, ESCRIBEN EN LAS REDES DE LA PUBLICACIÓN.
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