LOS LOOKS DE BELINDA EN “MENTIRAS, LA SERIE”
A
EL ESTRENO DE “MENTIRAS, LA SERIE”, EN PRIME VIDEO, HA CAUSADO FUROR NO SÓLO POR LA TRAMA, SINO POR LA CARACTERIZACIÓN DE SUS PROTAGONISTAS COMO LA “PRINCESA DEL POP LATINO” QUE DERROCHA ESTILO. BELINDA LUCE ATUENDOS CON PRENDAS Y ACCESORIOS DE FIRMAS LUJOSAS, COMO EL TRAJE EN TWEED ROSA DE CHANEL QUE LLEVÓ CON AUTENTICIDAD; FUE DISEÑADO EN 1945; DESTACA POR SU TEJIDO EN TWEED TANTO EN EL SACO, QUE LLEGA A LA ALTURA DE LA CADERA, Y LA FALDA TIPO LÁPIZ.CON ELLO NOS REAFIRMA QUE ES UN ÍCONO DE MODA DENTRO Y FUERA DE LA PANTALLA CHICA.