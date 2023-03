Los momentos que marcaron la vida de Rebecca Jones

A-AA+

Reconocida por participar en grandes telenovelas que, incluso, marcaron época en el entretenimiento mexicano, como "Cuna de Lobos" o bien en una producción más actual como "Para volver a amar", Rebecca Jones se convirtió en una de las actrices más queridas del mundo del espectáculo.

Lamentablemente la luz de esta estrella se apagó a los 65 años de edad. Víctima del cáncer de ovario, Jones murió durante las primeras horas de este miércoles.

Lo que es cierto es que, hasta sus últimos días, siempre se mantuvo firme, ya fuera dándole batalla a su enfermedad o tratando de dar su mejor a cara al público, esto a través de diferentes mensajes en los que pedía que no se alarmaran por ella. Pero el cáncer no fue lo único que marcó la vida de esta actriz, por eso te compartimos algunos de sus momentos más importantes:

Su matrimonio con Alejandro Camacho. Aunque improvisada, la de actriz fue uno de los episodios que destacaron en su vida. En ese entonces ambos eran dos jóvenes que apenas iban forjándose un nombre en la televisión, pero el amor les llegó estrepitosamente y los deseos de ya no separase los hicieron apresurarse y tener una emotiva y poco organizada boda. El vestido de la novia fue prestado, se lo proporcionó su propia hermana, pero los votos que dijeron, ese día, los llevaron a construir una vida de 26 años juntos.

Pero el amor no duró para siempre y la pareja se separó en 2011. Tiempo después, Jones reveló que ya no estaba a gusto en su relación y ese fue el motivo que la llevó a separarse: "Cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiero decir que te quedes estancado ahí. Si tú ya no estás bien en una situación, no tienes por qué quedarte ahí para complacer al público, que es lo que me pasó a mí. Éramos la pareja perfecta, casi, casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas", contó en una entrevista en el programa Mojo.

Incluso ahora tras su deceso Alejando no se ha pronunciado públicamente al respecto.

El nacimiento de su único hijo. Jones se convirtió en madre en 1989, con la llegada de Maximiliano Camacho, su primer y único hijo. Cualquiera podría suponer que dada la fama de Jones y Camacho, Maximiliano seguiría sus pasos pero no.

En realidad de la vida de Maximiliano se conoce muy poco, ha decidido mantener un perfil bajo y no llamar mucho la atención de los reflectores, sin embargo si tiene en su sangre la motivación artística de sus padres.

Maximiliano es DJ y productor, y de hecho según declaraciones de Alejandro Camacho en la prensa, su fortaleza en los momentos difíciles fueron una de las claves para que Rebecca luchara contra el cáncer.

Su participación en "Cuna de lobos". Una de las producciones que le dio el salto a la fama y, además, dejaría una interpretación que hasta el día de hoy sigue siendo memorable, fue su papel como Vilma de la Fuente en "Cuna de lobos".

En dicha producción además trabajó, como en otros proyectos, junto a su exesposo Alejandro Camacho, Diana Bracho y la protagonista María Rubio.

El debut en Azteca. De entre sus más de 30 producciones televisivas, sin lugar a dudas destacan las realizadas en la llamada Fábrica de sueños, pero a partir de 1999, Rebecca dejó la que por tanto años fue su casa para unirse a las filas de Tv Azteca, y participar en melodramas como "Vivir Así", "El País de las mujeres", "Tengo todo excepto a ti", entre otras.

Compartió cuadros y ganó experiencia con actores como Gonzalo Vega, Margarita Gralia, Sasha Sokol y Plutarco Haza.

Su batalla contra el cáncer. A finales del 2017, Rebecca fue diagnosticada con cáncer de ovario, pero casi dos años después de tratamientos y operaciones la actriz logró superar el padecimiento.

En aquel momento el cáncer se encontraba en una etapa muy delicada, pero aún así pudo superarlo, sin embargo, en 2022, Alejandri Camacho dijo que el cáncer había regresado, aunque ya no en los ovarios, que ya le habían retirado en otras operaciones.

Rebecca aclaró que no le había vuelto el cáncer, pero fue internada en el hospital y reapareció visiblemente desgastada después de una función realizada para ella y su familia.

Finalmente, el cáncer la abatió este miércoles por la madrugada, y fue despedida, como era su deseo lejos de los medios de comunicación en una ceremonia personal.