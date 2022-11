"Los muxes" retrata fielmente a la comunidad, y no como "relleno"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Kristhal Aquino es muxe, la comunidad oaxaqueña en que las personas no se definen bajo el género femenino o masculino. En ella, los hombres adquieren aspecto de mujeres, asumiendo roles de ambos géneros, bajo una tradición ancestral.

"Han habido programas que han puesto a la comunidad como relleno, bulto, burla o comedia y no solamente estamos hechas para eso, somos personas trabajadoras que hemos sobresalido en muchos ámbitos", dice.

Por ello aceptó, hace un año, formar parte junto con otras más, del documental "Muxes" que está disponible en la plataforma de HBO-MAX.

En el largometraje y por medio de entrevistas, se va conociendo a la comunidad, sus tristezas y alegrías, sus dolores y fantasías, así como fiestas y eventos como La Vela, en donde encuentran una buena forma de vivir.

Un fotógrafo, un poeta, un profesor, una trabajadora social y una activista van ahondando en el conocimiento muxe en todos los aspectos, desde la vestimenta.

"No es lo mismo mencionar términos que estar en la cuna muxe. Es ver lo real, lo vivido, contado desde nuestra propia experiencias, no es que alguien diga y ya. No había un guión que se estuviera siguiendo, si había que repetir volvía a decir lo mismo porque no es que se me olvidara una frase, sino que eran otras cosas que pasaban.

"Aquí todas las compañeras platicamos de acuerdo al contexto que nos tocaba estar, cada una plasmó su sentir, su esencia, yo lo di lo más bonito que tengo de mi", comenta Kristhal.

"Muxes" se presentó en una función especial del pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde las críticas fueron favorables.

En esa ocasión, durante un encuentro con el público, la muxe Felina Santiago indicó que en Juchitán no es necesario que alguien se asuma como tal, sino que eso es visto en general por la comunidad.

"Antes de que la muxe pequeña lo sepa, vecinos, hermanos, papás, ya lo saben desde que das el primer paso", contó.

En tierras muxes, unas ocho de cada 10 personas hablan zapoteco. Y esas raíces son las que desean no se pierdan y el documental ayude a que la gente las conozca.

"Somos varias comunidades que vivimos el tema del machismo, hay compañeras que no están sensibilizadas con ciertos temas y lo que queremos es caminar en un proyecto y crear los conceptos principales para erradicar la discriminación", destaca Kristhal.

Este año la comunidad muxe se ha visto reflejada en la ficción con Finlandia, del realizador Horacio Alcalá, asesorada por Estrella Vázquez, muxe quien saltó mediáticamente al ser la portada de una revista internacional en 2019.