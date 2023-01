Los Niños Héroes de Chapultepec llegan al cine y revelan imágenes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- La invasión militar estadounidense a México, ya arrancó en Puebla. Con el inicio del 2023, los Niños Héroes de Chapultepec y los cadetes que el 13 de septiembre de 1847 defendieron el Castillo, han cobrado vida ante una cámara para contar una historia de hermandad y solidaridad.

"Héroes", bajo la dirección de Ricardo Arnaiz ("La leyenda de la Nahuala"), ha dado a conocer sus primeras imágenes, mostrando a los alumnos en un túnel terregoso y aspectos de la cocina en que convivieron por meses, antes de la invasión.

La cinta contará los acontecimientos durante la batalla, que aunque originalmente fue de día, por términos dramáticos han sido ambientados en horario nocturno.

"Pero también vamos a ver quiénes eran los cadetes, sus hermanos, primas, novias, familia, sus conflictos propios de adolescentes. La historia es que son un grupo de chavos que por hermandad, por amistad, por solidaridad entre ellos mismos, decidieron quedarse y eso nos identifica como mexicanos. Fueron unos chavitos que contra todo pronóstico se quedaron a defender lo que ellos creían como la amistad y a la institución", refiere Arnaiz.

"Los seis Niños Héroes que todos conocemos, aquí son personajes secundarios, los principales (que aparecerán) son como José Cuéllar, el historiador; Santiago Hernández, quien fue el artista que dibujó los retratos de los Niños y Miguel Miramón, que llegó a ser Presidente, todos ellos eran alumnos del Colegio Militar en ese momento", agrega.

El guión de "Héroes" cuenta con asesoría de historiadores para que no se caiga en errores de hecho.

"En México necesitamos héroes que nos inspiren y unos de ellos son, por ejemplo, los que ayudaron en el terremoto, pero cuando nos referimos a un pasaje histórico y que en el cine puede haber susceptibilidad, sentimientos y emoción, te topas invariablemente con los Niños Héroes.

"A mí no me gustan que hagan chistes de que Juan Escutió se tropezó o que estaba borracho y cayó con la bandera, hicimos una investigación y decidimos desde un inicio que si no era algo que nos inspirara como creadores, íbamos a buscar otro tema, a otro tipo de héroes, pero no fue así", destaca.

Entre el elenco de "Héroes" se encuentran los jóvenes Mathias Gruener, Nicolás Haza y Patricio Zamora, así como los experimentados Ariel López Padilla, Gerardo Taracena y Silverio Palacios, contando con la música de Aleks Syntek.