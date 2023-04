Los otros integrantes de ASTRO, el grupo del fallecido Moonbin

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Durante la mañana de este miércoles se reportó el deceso de Moonbin, cantante de la banda ASTRO. A los 25 años, el ídolo del K-Pop fue hallado sin vida en su residencia en Gangnam, Seúl.

La noticia dejó consternados a sus fans. Y es que la boyband es una de las más populares en Corea del Sur.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran "Candy Sugar Pop", "Crazy Sexy Cool", "Blue Flame" y "All Night". Aunque su debut lo realizaron con el álbum "Spring Up", mismo que los llevó a la cúspide de la fama.

Luego de darse a conocer el deceso de Moonbin, sus fans inundaron a internet con mensajes y muestras de cariño al cantante.

Las K-popers se dieron a la tarea de compartir videos, collages y fotos del cantante con el resto de los miembros de la banda para rendir un homenaje. Pero ¿quiénes son los demás integrantes de ASTRO?

-MJ. Su nombre real es Kim Myung-jun, quien se desempeña como cantante principal del grupo de K-Pop. En abril de 2022 anunció su enlistamiento al ejército, por lo que puso en pausa sus actividades con la boyband.

-Jinjin. Park Jin-woo estudió danza práctica y se graduó en la Dance Academy de Nueva York, Estados Unidos, razón por la que ha participado en diferentes concursos de baile.

Además, es productor, bailarín, compositor y rapero principal de ASTRO. También ha aparecido en diferentes dramas y series surcoreanas.

-Cha Eun-woo. El modelo y actor surcoreano fue visto en el festival Coachella durante la presentación de Black Pink. En ASTRO se desempeña como voz secundaria.

Eun-woo ha trabajado en comerciales de marcas de moda y en diversos dramas, como "True Beauty", "La belleza de Gangnam" e "Island". Según lo informó a medios locales, se encontraba fuera de Corea al enterarse de la muerte de su amigo.

-Rocky. Era el bailarín principal de ASTRO, pero en 2020 emprendió su carrera en solitario. Park Min-hyuk lanzó "Shiny Blue" para la serie web Dok Go Bin Is Updating y más tarde estrenó "Our Spring", su segundo álbum de estudio.

Aunque el ídolo conservó buena relación con sus excompañeros de banda, decidió tomar la decisión de dejar el grupo para dedicarse a sus proyectos musicales. Aunque también incursionó en la actuación y el modelaje.

-Yoon San-ha. El cantante y compositor mostró sus dotes artísticos desde temprana edad. Estudió en Baegwoon Middle School y Hanlim Multi Arts High School, donde comenzó a crecer su interés por la música.

Es vocalista, bailarín y el miembro más joven de ASTRO. Antes del debut de la banda colaboró en varios programas de televisión, entre ellos, la serie "To Be Continued".

Más tarde, la boy band estrenó su reality show "Astro project" y "ASTRO: Ok, I'm Ready!", en los cuales acaparó la atención de productoras a nivel mundial.