Los problemas de salud de Kevin Spacey

El actor estadounidense Kevin Spacey, quien ha enfrentado acusaciones de abuso por parte de miembros de la industria del espectáculo desde 2017, generó alarma el pasado lunes al ser trasladado de urgencia a un hospital en Uzbekistán.

Esto ocurrió después de que experimentara una sensación de adormecimiento en su brazo izquierdo durante un período de ocho segundos, de acuerdo con el "Daily Mail".

Spacey, conocido por su papel en "House Of Cards", se encontraba en la antigua ciudad de Samarcanda debido a su participación en un festival de cine. Fue durante su visita al Museo Afrasiyab cuando comenzó a sentir malestar en su cuerpo, lo que generó preocupación de que estuviera a punto de sufrir un ataque cardíaco.

Como medida precautoria, fue trasladado a la Clínica de Diagnóstico Innova, donde recibió una evaluación médica por especialistas.

Después de una serie de pruebas y una resonancia magnética, los médicos confirmaron que su estado de salud era estable, permitiéndole regresar al Festival Internacional de Cine de Tashkent.

En el escenario, compartió con la audiencia que su salud estaba en "estado normal" y reflexionó: "El incidente me hizo tomar un momento para pensar en lo frágil que es la vida. Estaba admirando estos extraordinarios murales en las paredes cuando de repente sentí un adormecimiento en mi brazo izquierdo que duró aproximadamente ocho segundos".

Spacey también destacó la normalidad de los resultados de sus exámenes médicos.

El actor expresó su gratitud de que no se tratara de una afección grave y elogió la calidad de los profesionales médicos en el país. Hasta este miércoles, no ha proporcionado más detalles sobre el incidente.