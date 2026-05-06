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LOS ROLLING STONES ANUNCIAN SU NUEVO ÁLBUM

Por EFE

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
LOS ROLLING STONES ANUNCIAN SU NUEVO ÁLBUM

The Rolling Stones anunciaron este martes en redes sociales que su nuevo álbum de estudio, ´Foreign Tongues´, saldrá a la venta el próximo 10 de julio y que un nuevo sencillo, ´In the Stars´, ya está disponible en ´streaming´.

La banda británica, formada en 1962, agregó en un breve comunicado que el nuevo disco está "arraigado en el blues, el country y el rock".

Se trata de su primer trabajo de estudio desde ´Hackney Diamonds´ (2023), con el que la banda regresó a la actividad discográfica tras varios años de silencio y que fue reconocido con un Grammy.

Por el momento, no han detallado si el nuevo lanzamiento vendrá acompañado de una gira internacional.

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Los Rolling Stones, que acompañaron el anuncio con un video en el que se les puede ver trabajando en el estudio, tienen previsto presentar hoy el lanzamiento en un evento en Nueva York, donde se prevé que ofrezcan nuevos detalles sobre el álbum.

También, está ya disponible en redes el video de ´In the Stars´, su nuevo sencillo, que recupera el sonido más clásico del rock de la banda.

El pasado sábado, los Stones desvelaron el título de este nuevo disco tras varios meses de avances y mensajes enigmáticos en redes.

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