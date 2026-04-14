LOS ROLLING STONES y SU NUEVO DISCO
La legendaria banda británica The Rolling Stones ha publicado el último fin de semana, exclusivamente en vinilo, un adelanto de su nuevo disco en una edición limitada que en unas horas se agotó tras distribuirse unos pocos ejemplares en varios países, según recoge este lunes la prensa especializada.
El único adelanto disponible para todos los públicos fue publicado en una cuenta anónima que responde al nombre Thecockroaches2026, un nombre -´las cucarachas´- con el que los Stones ya han jugado en el pasado para lanzar anuncios o mensajes no oficiales.
De hecho, en las últimas semanas aparecieron en el barrio londinense de Camden unos extraños mensajes anunciando la aparición de un nuevo disco de ´The Cockroaches´, sin mayores detalles.
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