Los Tigres del Norte: El verdadero origen de "Jefe de jefes"

A-AA+

Desde 1997 para la agrupación de Mocorito, Sinaloa, Los Tigres del Norte, la canción "Jefe de jefes" se ha convertido en su carta de presentación en los conciertos, basta escuchar los primeros acordes para que la gente sepa quiénes están arriba del escenario, tal y como sucedió la noche de ayer durante su show en el Zócalo capitalino.

Es que para los hermanos Hernández, este tema significó un gran éxito porque fue el primero de sus discos en llegar a la primera posición en la lista Billboard de álbumes latinos, recibiendo una nominación para un premio Grammy; pero la popularidad que ha alcanzado esta canción, ha llevado que la gente interprete que está dedicada a algún jefe del narco, entre ellos Miguel Ángel Félix Gallardo o Arturo Beltán Leyva, por las referencias que hace a lo largo de la canción, pero esto no es cierto según su autor Teodoro Bello.

"La gente tiene su propio concepto, su propia idea de El jefes de jefes, porque dentro del narcotráfico ha habido personajes muy grandes y poderosos que realmente son jefes de jefes, pero el corrido no nace para un narcotraficante, nace para una persona grandiosa que se dedica a su trabajo y a producir talento, fortaleza, grandeza... el público le adjudica al narcotráfico el corrido, pero no nace para el narcotráfico, nace para la persona que quiere ser grande", señaló Teodoro Bello en una entrevista para el programa

¿Por qué se piensa que habla del narco?

Teodoro Bello adjudicó este mal entendido a dos cosas, que la gente ignora la historia entorno al tema y lo que la inspiró; y además la grandeza del personaje que se describe en la canción, porque es un individuo que manda, les hace pensar que se refiere a un jefe de la mafia; pero subrayó que en la misma letra se revela que es una persona dentro de la legalidad, por eso nunca le van a descubrir nada.

Letra de la canción:

Soy el jefe de jefes, señores

Me respetan a todos niveles

Ni mi nombre y mi fotografía

Nunca van a mirar en papeles

Porque a mí el periodista me quiere

Y si no, mi amistad se la pierde

Muchos pollos que apenas nacieron

Ya se quieren pelear con el gallo

Si pudieran estar a mi altura

Pues tendrían que pasar muchos años

Y no pienso dejarles el puesto

Donde yo me la paso ordenando

Mi trabajo y valor me ha costado

Manejarlos contactos que tengo

Muchos quieren escalar mi altura

Nomás miro que se van cayendo

Han querido arañar mi corona

Los que intentan, se han ido muriendo

Yo navego debajo del agua

Y también sé volar a la altura

Muchos creen que me busca el gobierno

Otros dicen que es pura mentira

Desde arriba nomás me divierto

Pues me gusta que así se confundan

En las cuentas se lleva una regla

Desde el uno llegar hasta el 100

El que quiera ser hombre derecho

Que se enseñe a mirar su nivel

Sin talento no busques grandeza

Porque nunca la vas a tener

Soy el jefe de jefes, señores

Y decirlo no es por presunción

Muchos grandes me piden favores

Porque saben que soy el mejor

Han buscado la sombra del árbol

Para que no les dé duro el sol

Entonces de acuerdo a la explicación del autor, Jefe de jefes podría ser dedicada a cualquier persona que ponga empeño en su labor profesional o en la vida diaria.

"Lo hice para el mejor dibujante, lo hice para el mejor doctor, para el mejor bombero, para el mejor presidente, el mejor taxista, por decir algo, a lo que se dedique tiene que ser el jefe de jefes", explicó el compositor.