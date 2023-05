Los tres estrenos de Netflix que no te puedes perder en junio

A-AA+

Prepara palomitas, chicharrones, agua y lo que quieras porque el mes próximo llegan aventuras al streaming Netflix que no te dejarán descansar.

"Misión de rescate 2"

Chris Hemsworth, si, el Thor que todos conocen y aman vuelve a interpretar al mercenario australiano de operaciones encubiertas, ahora con la misión de sacar de la cárcel a la familia de un gánster.

Los hermanos Joe y Anthony Russo se encuentran como co productores de esta historia en la que también actúan Olga Kurylenko y Daniel Bernhardt.

La original está basada en la novela gráfica Ciudad, de Ande Parks, en la que la acción no da tregua en ninguna viñeta.

"Madre de Alquiler"

La maternidad subrogada es todo un tema en tiempos recientes, tanto en contra como a favor. Hay quienes respaldan esta acción para aquellas parejas que no pueden concebir o bien, señalan que eso es ir contra la naturaleza.

En este filme Leticia Calderón, Marcela Guirado, Luis Ernesto Franco y Alejandro de la Madrid cuentan cómo una mujer renta su vientre a una poderosa familia de empresarios mexicanos para salvar la vida de su padre.

Tras el parto, despierta en un hospital donde recibe a un bebé que nació con una discapacidad física.

"Tour de Francia: En el corazón del pelotón"

Las jacas de acero y la velocidad de los rines, con un grado alto se adrenalina, te dejarán con los labios secos.

Este documental sigue de cerca a todos los participantes de esta competencia ciclista en la que a veces ha habido accidentes costosos para varios.

Corredores y directores de equipo revelarán las bambalinas de equipos emblemáticos como el AG2R Citroën Team, Alpecin-Fenix y EF Education-EasyPost durante la travesía que anualmente es transmitida a cerca de 200 equipos.