LOUIS TOMLINSON ANUNCIA "IMPOSTER"

Por El Universal

Enero 17, 2026 03:00 a.m.
A
LOUIS TOMLINSON ANUNCIA "IMPOSTER"

Los amantes del pop están de fiesta, pues el cantante y compositor británico, Louis Tomlinson -antes integrante de One Direction-, anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo "Imposter".

A través una publicación en sus redes sociales, Tomlinson dio a conocer la portada de la canción y anunció que el sencillo saldrá el próximo martes 20 de enero. 

"Mi próximo sencillo, ´Imposter´, saldrá el 20 de enero. ¡No puedo esperar a que lo escuchen!".

