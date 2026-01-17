LOUIS TOMLINSON ANUNCIA "IMPOSTER"

Los amantes del pop están de fiesta, pues el cantante y compositor británico, Louis Tomlinson -antes integrante de One Direction-, anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo "Imposter".

A través una publicación en sus redes sociales, Tomlinson dio a conocer la portada de la canción y anunció que el sencillo saldrá el próximo martes 20 de enero.

"Mi próximo sencillo, ´Imposter´, saldrá el 20 de enero. ¡No puedo esperar a que lo escuchen!".