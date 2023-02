Louis Tomlinson anuncia su documental "All of Those Voices"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Louis Tomlinson se abrió paso en la industria musical gracias a su participación en la banda "One Direction". Recientemente, la estrella causó furor en redes sociales al anunciar el estreno de su nuevo documental.

Como el caso de Liam Gallagher, Lady Gaga y Taylor Swift, las series, películas y documentales que relatan la vida personal de celebridades han ganado favoritismo entre los espectadores, sobre todo, cuando se trata de figuras emblemáticas que marcaron a toda una generación.

Claro ejemplo de lo anterior es Louis Tomlinson, quien a través de su cuenta personal de Twitter anunció su proyecto titulado "All of Those Voices", documental en el que abordará aspectos de su vida, la fama y el éxito.

De acuerdo con los tuits publicados por Louis Tomlinson, el documental será una oportunidad para ver desde otro ángulo la trayectoria musical del artista. Y es que la proyección cinematográfica abordará aspectos como el autoconocimiento, por lo que dejará al descubierto su lado más vulnerable.

"Esto ha sido algo en lo que he estado trabajando durante años, estoy muy emocionado de finalmente sacarlo al mundo", comentó en la red social. Por supuesto, la respuesta de sus fans no se hizo esperar, pues convirtieron al cantante en tendencia a tan solo unos minutos de que publicara el cartel.

Por si fuera poco, el británico le dio un pequeño spoiler de su documental a sus admiradoras, pues en él se incluirán grabaciones y fotografías inéditas del cantante, todas ellas relatando desde su ascenso a la fama con One Direction, hasta que se consolidó como solista.

De acuerdo con el tuit publicado por la ex estrella de la boy band One Direction, la fecha en la que sus fans podrán visualizar el proyecto audiovisual será el próximo 22 de marzo de 2023, en cines de todo el mundo.

"Lo he dicho un millón de veces, pero tengo la suerte de tener los mejores admiradores que un artista podría desear y, como siempre van más allá de mí, quería compartir mi historia con ustedes en mis propias palabras", fue otro de los mensajes que el exOne Direction compartió a sus más de 35 millones de followers.

Hasta este miércoles, se sabe que la preventa de los boletos para el documental de Louis Tomlinson comenzará el 22 de febrero a través del sitio oficial de "All of Those Voices". Sin embargo, aún no se han anunciado fechas y salas para proyectarlo en México.