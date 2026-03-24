Lucero León recibe emotiva felicitación de su hija y nieta

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Lucero y su hija Lucerito Mijares llenaron de mensajes de amor a una mujer a la que aman y admiran profundamente: Lucero León, mamá de la actriz y "la mejor abuela del mundo" para su nieta.

Lucero dedica emotivo mensaje a su mamá por cumpleaños

A través de sus historias de Instagram, Lucero dedicó un emotivo mensaje a su madre por su cumpleaños: "Feliz cumple para mi mamá, que siempre es ejemplo de ánimo, alegría y tanto más. Te adoro, que tengas el mejor año, má. ¡A celebrar!", escribió la intérprete de "Lazos de amor".

El mensaje estuvo acompañado de una tierna fotografía en la que aparece junto a su mamá y su hija de 21 años. Tres generaciones unidas por el amor.

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Lucerito Mijares felicita a su abuela en redes sociales

Por su parte, Lucerito Mijares no se quedó atrás y también recurrió a sus redes sociales para felicitar a su abuela, a quien considera como una segunda mamá: "Feliz cumple a la mejor mamá, compañera, hermana, pero, sobre todo, ¡a la mejor abuela del mundo! Te amo".

En la imagen que compartió la también hija de Manuel Mijares, aparecen las tres en una escena similar a la publicada por Lucero, aunque con una pose distinta.

Sin embargo, en ambas fotografías, las sonrisas reflejan la complicidad y el cariño que comparten, así como el gran momento que vivieron durante la celebración de Lucero León.

Aunque ha mantenido un perfil discreto pese a la fama de su hija, Lucero León ha sido un pilar fundamental en la vida y carrera de la actriz. En diversas entrevistas, Lucero ha destacado que su mamá la acompañó desde sus primeras audiciones y la respaldó en cada paso de su trayectoria artística.

Además, su mamá ha enfrentado momentos difíciles relacionados con su salud. En 2010 fue diagnosticada con cáncer, enfermedad que logró superar tras someterse a distintos tratamientos.

Hoy, Lucero León celebra un año más de vida rodeada del amor de su hija y su nieta, en una fecha tan especial que confirma la estrecha unión familiar que las caracteriza.