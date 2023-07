Lucero Mijares habla sobre la posible reconciliación de sus padres

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- Lucero Mijares, la hija menor de Lucero y Manuel Mijares, ha roto el silencio sobre las versiones de una posible reconciliación amorosa entre sus padres tras la reciente ruptura sentimental de la cantante con Michel Kuri, su novio de diez años.

El 12 de julio de 2023, Lucero y Michel Kuri anunciaron públicamente su separación después de una década de relación. La pareja compartió con sus seguidores que, debido a los desafíos y compromisos laborales que enfrentaban, habían decidido tomar un descanso en su relación de pareja. Esta noticia sorprendió a muchos, y surgieron especulaciones sobre la verdadera razón detrás de la ruptura.

Uno de los rumores que rápidamente cobró fuerza fue la posibilidad de que Lucero y Manuel Mijares estuvieran considerando una reconciliación. Durante su matrimonio, Lucero y Manuel fueron una de las parejas más queridas y emblemáticas del mundo del espectáculo, y su separación en el año 2011 dejó a muchos fans con la esperanza de verlos juntos nuevamente.

Ante estas especulaciones, los medios de comunicación no tardaron en buscar la reacción de Lucerito Mijares, la hija de ambos cantantes. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que sus padres volvieran a estar juntos, Lucero Mijares respondió con sorpresa y afirmó que no tenía información al respecto. "No hombre", mencionó con una expresión facial de incredulidad. "Creo que es un chisme así. La verdad es que no sabría decirles. Lo sé [que el público lo desea], pero no tengo idea".

Lucero Mijares también fue consultada sobre la ruptura de su madre con Michel Kuri, a lo que respondió que no tenía muchos detalles al respecto, pero que sabía que se llevaban muy bien y que no había habido peleas. A pesar de la separación, Lucerito destacó la buena relación entre su madre y su ahora exnovio.