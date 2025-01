Lucía Méndez niega que esté saliendo con papá de "Checo" Pérez

Vaya sorpresa generaron las declaraciones de Antonio Pérez Garibay, padre del "Checo" Pérez, quien en los últimos días confirmó que estaba saliendo con la actriz y cantante Lucía Méndez. Si bien aclaró que no habían iniciado una relación amorosa, aseguró que sí estaban pasando tiempo juntos. No obstante, ahora es la actriz quien desmiente los comentarios del expolítico mexicano.

Abierto con la prensa, Antonio detalló que estaba muy interesado en la intérprete de "Corazón de piedra" e incluso la describió como una mujer "brillante, exitosa y triunfadora", asegurando que no estaba cerrado a que la "relación" avanzara a algo más allá de una amistad.

"Vamos a seguir caminando juntos por mucho tiempo, nos van a seguir viendo en muchos lugares, en muchos temas, pero con una gran amistad, y que quede claro, que no está cerrado todo lo demás, pero primero hay que caminar lo que se tiene que caminar; a mí me encanta salir con Lucía, me encanta platicar con Lucía", dijo consciente de que debe pasar un tiempo antes de que surja algo serio.

Méndez aclaró a Sale el Sol que no existe ningún tipo de relación cercana con el padre del expiloto de la Fórmula 1, por lo que descartó cualquier posibilidad de un romance con él. "Yo voy a ser muy sincera, yo he visto dos veces en mi vida al papá del 'Checo' Pérez. No lo he visto más, es la verdad", expresó.

Lucía añadió que considera que las declaraciones de Antonio son parte de una campaña publicitaria, ya que no lo conoce bien y tampoco sabe si le gustaría entablar algo con él. "Soy muy feliz libre, me gusta la libertad, pero si me ha llamado la atención que Toño anda como en tour de medios, hazme el favor", dijo entre risas.