Lucila Mariscal está en bancarrota y planea su retiro

Lucila Mariscal, actriz y comediante, recordada por su personaje de "Doña Lencha", alista su retiro tras estar en bancarrota y no conseguir trabajo, cuenta con una carrera de 50 años en el espectáculo, participó en películas, teatro y televisión.

Debutó en 1976 en el programa "Los Polivoces", para después saltar al cine en cintas como " 4 Hembras y un Macho Menos", "Reventón en Acapulco" y "Cuentos Colorados", es muy recordada por aparecer en "La Carabina de Ambrosio", 20 películas, series y telenovelas como "Valentina", donde actuó al lado de Verónica Castro.

La desaparición de su hijo en 2019 la afectó mucho anímicamente y económicamente, sumado a que una expareja la estafó y a que no le dan trabajo desde hace tiempo, situación por la que ha tomado la decisión de retirarse de los escenarios, no sin antes despedirse de su fans con una gira del adiós.

Tras una caída en 2021, Mariscal se sometió una cirugía de cadera, y ante sus problemas económicos emprendió un negocio de comida en el que no sólo cocina, sino también se desempeña como mesera.

Lucila, de 82 años, ha extendido su talento a la plataforma de TikTok, donde tiene casi 275 mil seguidores.

Aunque pretende alejarse de los escenarios de manera definitiva, su manager asegura que actuará ocasionalmente en el proyecto de televisión "Como dice el dicho".