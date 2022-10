Luis de Llano reaparece tras acusaciones de Sasha Sokol

A-AA+

A casi siete meses de que Shasa Sokol hiciera uso de sus redes sociales para denunciar, públicamente, el presunto abuso que vivió a manos del productor Luis de Llano, este reapareció en los medios y reveló que, a pesar del proceso legal que enfrenta, se encuentra "en perfecto estado" y de lo más tranquilo.

De Llano, quien se había mantenido fuera del ojo público, fue captado a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México y ante la insistencia de algunos medios accedió a responder algunas preguntas; sin embargo, al ser cuestionado sobre el tema de Sokol, así fue como respondió:

"No, no, de eso no voy a hablar, en buena onda, ya saben que siempre hablo con ustedes y les platico todo, pero no es todavía el momento".

Sobre su estado anímico y lo que se ha llegado a decir en su contra, el famoso, de 77 años, aseguró que le tiene sin cuidado, pues está completamente orgulloso del nombre que ha creado y de su carrera.

"Yo estoy muy bien, estoy feliz, véanme. ¿No me ven la sonrisa? Que se hable y se seguirá hablando, pero yo estoy muy bien, muchas gracias, les agradezco su atención, no me ha afectado, estoy muy bien y denme chance", dijo en declaraciones retomadas por el periodista Edén Dorantes.

Sin ahondar en detalles legales, el productor se limitó a decir que no tiene pensado llegar a ningún acuerdo para cerrar el caso, asimismo destacó que, hasta ahora, no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en su vida.

"No voy a llegar a ningún acuerdo de nada. Estoy tranquilo, muy bien, mi familia me ha respaldado muy bien, mis amigos y ustedes la prensa. Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, mi trayectoria, mi carrera".

Por último, sostuvo que jamás ha cometido ningún delito y descartó que esté pensando en proceder legalmente en contra de la también actriz.