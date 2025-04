Luis Gerardo Méndez da detalles de película con Ben Affleck

El actor Luis Gerardo Méndez, conocido por su protagónico en 'Club de Cuervos', ha logrado crear una icónica carrera en cine y televisión gracias a su talento y distintivo carisma.

En los últimos años, el mexicano ha participado en proyectos como 'Nosotros los nobles', 'Technoboys' y 'Los Enviados', los cuales no han pasado desapercibidos en el extranjero.

Precisamente, este 2025 parece ser un año de oportunidades para el originario de Aguascalientes ya que ha dado el gran paso hacia Hollywood al incorporarse al nuevo proyecto que el reconocido actor Ben Affleck tiene en colaboración con la plataforma Netflix.

Así lo compartió Luis Gerardo Méndez en su cuenta de Instagram a través de dos fotografías en las que aparece sonrientemente junto al exesposo de Jennifer Lopez y el actor Matt Damon, quien también está involucrado en la producción.

"Trabajar con estos dos ha sido uno de los regalos más significativos de mi carrera. Gracias Ben, Matt, Lucy y todo el equipo por este viaje tan hermoso, surreal y colaborativo. Me urge que vean nuestra película 'Animals' en Netflix", expresó Luis Gerardo en sus redes sociales.

Además de ser una gran oportunidad profesional para el actor, de 43 años, el rodaje ha sido el ambiente perfecto para cultivar una amistad con la estrella de 'Batman' y 'El Contador 2', con quien se le ha visto compartiendo momentos de camaradería en el set durante las filmaciones.

Pero Luis Gerardo no es el único mexicano dentro de la nueva película de Ben Affleck, la actriz Adriana Paz, parte del elenco de 'Buscando a Emilia Pérez', también se sumó al cast junto con Gilian Anderson, Kerry Washington y Steven Yeun.

La película, que tendrá al exesposo de Jennifer Garner como actor, director y productor, será un thriller que narrará la historia de dos padres desesperados luego del secuestro de su hija, una historia llena de acción que se estrenará el próximo año.