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“LUIS MI” ROMPERÁ RÉCORDS DE FECHAS EN LA ARENA CDMX

Por AP

Octubre 10, 2024 03:00 a.m.
A

LUIS MIGUEL INICIÓ EL MARTES POR LA NOCHE UNA SERIE DE CONCIERTOS EN LA ARENA CDMX CON LA QUE SE CONVERTIRÁ EN EL SOLISTA CON MÁS FECHAS EN EL RECINTO. TRAS SU DEBUT EN LA ARENA EN 2023, ESTÁ AHORA ENCAMINADO A PRESENTAR 10 CONCIERTOS MÁS PARA UN TOTAL DE 18 RECITALES EN DOS AÑOS. EN 2024 LA GIRA DE LUIS MIGUEL HA ESTADO ENTRE LAS MÁS LUCRATIVAS A NIVEL MUNDIAL. ACTUALMENTE, SE UBICA EN EL PUESTO 12 DEL TOP 20 DE GIRAS CON MAYORES INGRESOS, SEGÚN LA PUBLICACIÓN ESPECIALIZADA POLLSTAR. 

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