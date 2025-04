Luis Miguel alcanza hoy las 55 primaveras

Triunfador y enamorado, es como Luis Miguel recibe su cumpleaños 55 el día de hoy, en plenitud de la madurez y de la mano de quien parece ser la mujer de su vida, la empresaria Paloma Cuevas, quien ha traído a su vida la paz y la estabilidad emocional que el llamado Sol de México, no había podido conseguir ni con el éxito profesional, el dinero, las mujeres y la popularidad.

Renuente a tener redes sociales, sus fans se enteran de sus pasos a través de los medios de comunicación o las publicaciones que la propia Paloma hace de sus actividades en común, como su reciente salida nocturna a un prestigiado restaurante de Madrid, se trata de Manero. En dicho lugar la pareja celebró por adelantado el cumpleaños del cantante, acompañados de un selecto grupo de amigos, reunión en la cual degustaron platillos como jamón ibérico de bellota, caviar gold, salmón, entre otras cosas, lo que hizo que la cuenta ascendiera a casi el medio millón de pesos.

Pero su generosidad va en proporción a la forma en que Luis Miguel ha resurgido en el último lustro, después de haber pasado una etapa oscura la cual inició en 2015, cuando sus seguidores y detractores pensaban que había llegado el momento de la jubilación del cantante, ya que después de haber cancelado dos conciertos en el Auditorio Nacional de manera consecutiva, debido a problemas de salud, el intérprete enfrentó diversas demandas por incumplimiento de contratos, incluido el de su exmánager William Brockhaus, a esto se sumaron los problemas financieros que lo tenían en bancarrota.

2016 no fue diferente, ya que después de haber anunciado una gira (Pasión Tour) al lado de Alejandro Fernández, a pocos meses antes de arrancar Luis Miguel decidió que siempre no iría adelante con este proyecto, por lo cual fue demandado por El Potrillo, ya que ya le habían dado un cuantioso adelanto; así que le exigían 6.5 millones de dólares.

Las cosas comenzaron a mejorar cuando se asoció con Netflix para realizar su bioserie, la cual llegó a la plataforma el 22 de abril de 2018, la cual fue protagonizada por Diego Boneta, en la cual abordó aspectos importantes de su vida, desde su complicada infancia al ladode su padre Luisito Rey y la desaparición de su madre Marcela Basteri, sus romances, conflictos y su llegada al éxito.

Aunque este pasó ayudó a mejorar sus finanzas, ya que recibió alrededor de 15 millones de dólares, también le trajo problemas con su expareja Aracely Arámbula quien logró prohibirle que fuera mencionada en la serie, incluidos sus hijos, aun así, en 2021 lo demandó porincumplimiento de sus obligaciones de manutención hacia sus hijos, Miguel y Daniel.

Pero la actitud de Luis Miguel comenzó a cambiar, cuando en 2021 comenzó a ser visto con la diseñadora Paloma Cuevas, que recién se había divorciado del torero Enrique Ponce, matrimonio con el cual el mexicano llevaba una relación muy cercana. Al inicio la relación fue llevada con discreción, pero desde hace un par de años han sido más abiertos, dejándose ver en salidas en pareja e incluso Paloma acompañó al cantante a la boda de su hija Michelle Salas, la cual se realizó el 14 de octubre de 2023 en la Toscana italiana.

Cuando Luis Miguel inició su gira Luis Miguel 2023-2024 en Argentina, Paloma Cuevas estuvo en primera fila apoyándolo, incluso él tuvo un romántico detalle con ella, le dedicó el tema Cucurrucucú Paloma.

Esto pareció ser un buen augurio, ya que esta gira fue todo un éxito, la gira generó más de 300 millones de dólares, convocó a más de 3.1 millones de personas, logró un récord en la Arena Ciudad de México al ser el primer artista en tener 18 conciertos con localidades agotadas, además de ser catalogada como el tour más exitoso de la historia para un artista latino; sin duda El Sol brilla más que nunca y al parecer la madurez le ha caído muy bien, ya que luce más juvenil, atlético y elegante.