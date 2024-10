Gira de Luis Miguel: Fechas y Horarios

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Luis Miguel regresa a la capital del país para ofrecer una serie de conciertos en la Arena Ciudad de México como parte de su tan esperada gira "Luis Miguel Tour 2024".

Durante 11 noches seguidas, el "Sol de México" iluminará los escenarios de la ciudad tras haber cautivado a Monterrey, Chihuahua y Guadalajara. Este retorno cobra especial relevancia tras las recientes cancelaciones en Sinaloa debido a problemas de seguridad, y Tampico por condiciones del clima.

El intérprete de "La incondicional" vuelve al recinto que lo recibió en su regreso triunfal a la música, esta vez para romper su romper su propio récord de conciertos, impuesto apenas en 2023.

Si eres de los que tienen planeado asistir a alguno de estos shows, a continuación te decimos todo lo que necesitas saber para disfrutar al máximo del "Sol".

¿Cuándo y dónde se presenta Luis Miguel?

Desde el próximo 8 de octubre y hasta el 24 de este mismo mes, Luis Miguel ofrecerá un recorrido musical por sus mejores éxitos.

Los shows están programados para iniciar en punto de las 21:00 horas, pero las puertas se abrirán desde mucho antes. Además, a diferencia de otras giras, el cantante se ha destacado por iniciar puntualmente, por lo que se recomienda llegar a tiempo.

¿Cómo llegar a la Arena CDMX?

Para quienes vayan a asistir, existen diferentes opciones para llegar al recinto. La primera y la más cómoda es transporte privado o taxi de aplicación; aunque también pueden usar el transporte público ya que está conectada con varios.

La manera más fácil de llegar es a través de la línea 6 del metro (línea roja). Solo tienes que bajar en la estación Ferrería/Arena Ciudad de México y caminar hasta la entrada principal de recinto, la cual está a unos cinco minutos de distancia.

Otra forma es a través del Metrobús, también por la línea 6. Aquí tendrás que descender en la estación Ferrería/Arena Ciudad de México, que te dejará prácticamente frente a la Arena, sólo hay que caminar una cuadra para llegar.

También puedes tomar el Tren Suburbano, en esta ruta tendrás que bajar en la estación Fortuna, que está muy cerca de la Arena CDMX. Desde allí, se puede caminar cerca de 10 minutos hacia el recinto. Este tren es ideal si acudes de zonas como Cuautitlán Izcalli, Tultitlán o Buenavista.

¿Qué ingresar y qué no ingresar?

Los objetos que sí están permitidos en la Arena VFG son mochilas o bolsas pequeñas (30 cm x30 cm máximo), tapones para los oídos, medicamento con receta, cargadores portátiles, toallas femeninas y binoculares.

Mientras que no se permitirá el acceso a cámaras fotográficas o de video, selfie sticks, iPads o cualquier tipo de tablet, paraguas, mochilas abultadas, cartulinas, letreros o pancartas, alimentos, bebidas, drogas, armas o cualquier objeto ajeno a un evento masivo.

Posible setlist

Tomando en cuenta los shows que Luis Miguel ha dado en esta gira, el repertorio es muy parecido al que presentó el año pasado, aunque con algunos pequeños cambios en los más de 20 temas.

Será que no me amas

Amor, amor, amor

Suave

Culpable o no

Te necesito

Hasta que me olvides

Dame

Por debajo de la mesa / No sé tú

Como yo te amé / Solamente una vez / Somos novios / Todo y nada / Nosotros

Sonríe

Come fly with me

Un hombre busca una mujer / Cuestión de piel / Oro de ley

Fría como el viento / Tengo todo excepto a ti / Entrégate

La fiesta del mariachi

La Bikina

La media vuelta

No me puedes dejar así / Palabra de honor / La incondicional

Te propongo esta noche

Ahora te puedes marchar / La chica del bikini azul / Isabel / Cuando calienta el sol