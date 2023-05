Luis Miguel ¿un clásico o un fenómeno?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- Basta una fotografía en las redes sociales o una breve aparición pública de Luis Miguel, para que todos los ojos se posen encima de él, pero ahora no solo se trata de un simple avistamiento, "El Sol" ha vuelto a brillar gracias a su tour 2023, una serie de conciertos por varios países de América que, en solo cuestión de horas, ha logrado agotar el boletaje de todas las fechas.

El anuncio de la gira se hizo en febrero de este año y de inmediato causó la locura entre sus fans, quienes hicieron de todo con tal de conseguir una de las codiciadas entradas, aunque esto significara formarse por horas en filas virtuales o físicas, incluso viajar a otras ciudades y el extranjero.

Pero su regreso, después de cuatro años fuera de los escenarios, no es una coincidencia, sino una estrategia muy bien planeada así lo asegura uno de los autores de su biografía Juan Manuel Navarro; sin embargo, el alto impacto que ha generado en el público, podría indicar que se encuentra ante el regreso más importante de toda su carrera.

"Se ha vuelto un clásico, ¿no? ha luchado, siempre se ha mantenido en su línea, en su línea de canciones, de cantarlo en español, nunca se ha ido por las modas, y mucho le han criticado, pero ha tenido razón, él siendo quien es, siguiendo su estilo, cantando en español, ha continuado con su éxito", compartió el autor en entrevista.

Al concluir su última gira, en 2019 con su concierto en Las Vegas, recuerda Navarro, se le veía seguro, pero agotado, por lo que era necesario que el intérprete de "Llamarada" se tomara un descanso, para ahora retomar estratégicamente, las presentaciones en vivo.

"Él sabe muy bien cómo y cuándo aparecerse, y le ha dado mucha resultados, le ha dado mucho éxito. No está constantemente en los medios, o no está constantemente con el público, se guarda para que cuando reaparezca, pues los hechos hablan por sí solos y ve lo que pasa", dijo el escritor.

Durante la pandemia, Luis Miguel se mantuvo en resguardo, pero mientras, el fenómeno de su imagen siguió creciendo gracias de la serie producida por Netflix: "Luis Miguel, la serie", un proyecto que sin lugar a dudas le dio un segundo aire a su carrera y a él mismo como artista.

"Claro, no sabemos qué hubiera pasado si la serie nunca se hubiese hecho; pero si no fuera por eso, otra cosa lo hubiera regresado al presente. Pero eso le trajo nuevo público, logró llegar a audiencias más jóvenes, que ahora también colaboran al éxito que tiene hasta el momento su regreso", asegura Juan Manuel.

Además, con su regreso a los escenarios, se especula que pudieran venir muchos más proyectos para el icónico cantante, entre ellos destacarían un disco, el lanzamiento del DVD de su último concierto en 2019 y ¿por qué no? una gira mundial.