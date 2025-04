Luis R. Conriquez manda mensaje a Sheinbaum por "narcocorridos"

Luis R. Conriquez declaró "Lo que la gente quiere escuchar, ojalá nos dejaran cantarlo" al ser cuestionado sobre qué mensaje le daría a la presidenta, Claudia Sheinbaum respecto al tema de interpretar narcocorridos.

Así lo declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

El cantante opinó que esperaría que las autoridades dejen cantar su música por la que se dio a conocer y señaló está dispuesto a apoyar programas como "México Canta".

Apuntó que lo mejor sería ir evolucionando la música e irla cambiando poco a poco, pero no de golpe como se está realizando con lo que calificó como "prohibición" de este género musical en algunos estados.

"Yo como artista esa responsabilidad a lo mejor de seguir cantando corridos no tan explícitos", añadió al explicar que está dispuesto a cambiar algunos fragmentos de sus canciones.

- "Donde yo los pueda cantar yo los canto"

El también compositor declaró que "donde yo los pueda cantar, yo los canto (los corridos)", esto tras los hechos ocurridos el pasado viernes en la Feria del Caballo 2025, en Texcoco, Estado de México, donde se dio una trifulca ante la negativa de cantar corridos bélicos.

"No es que yo me haya echado para atrás", declaró el cantante y señaló que fue una decisión de las autoridades y que incluso se firmó un documento en el que se estableció que se aplicará una penalización en caso de cantar algún corrido.

Detalló que desafortunadamente fue el primer cantante del género que le tocó vivir la molestia del público ante la prohibición de los corridos, y añadió que la situación actual sí podría detonar el declive del género.

Sin embargo, contó con que recibió apoyo de artistas como Alejandro Fernández y Edén Muñoz.

- ¿Qué opina Sheinbaum de los corridos?

Durante su conferencia matutina de este 16 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que no es partidaria de las prohibiciones, aunque cada gobierno estatal y municipal está tomando sus propias decisiones.

Sheinbaum Pardo comentó que desde su punto de vista "es mejor la educación, la formación, y que la propia sociedad vaya haciendo un lado estos contenidos musicales".