La Experiencia de Luisito Comunica en el Hospital

El pasado 18 de febrero, el youtuber Luisito Comunica se volvió tendencia en redes sociales, pues alertó a sus millones de fans en todo el mundo, ya que por medio de Instagram dio a conocer que se encontraba hospitalizado.

A través de unas alarmantes fotos donde aparecía en una cama de hospital sosteniendo una banda con una inscripción japonesa con la palabra "Hissho", cuya traducción es "victoria segura"; además, agradeció por su apoyo a doctores, amigos, seguidores y a su novia Ary por todas sus atenciones durante los tiempos difíciles.

Por medio de su canal de YouTube, recientemente reveló detalles sobre su estado de salud: "Lo que pasó es que me tuvieron que extraer con una cirugía unas bolas nada deseables en mi espalda que me impedían caminar bien, y bueno, hasta la fecha, ya habiendo concluido la operación, sigo sin poder caminar bien, camino como un tiranosaurio Rex, no puedo poner la espalda derecha, de verdad, caminar me duele".

Al experimentar mucho dolor en la espalda después de volver de Japón, decidió consultar a un especialista que le realizó varios estudios para obtener un diagnóstico.

Posteriormente, le confirmaron al creador de contenido de 33 años que tenía hernias en los discos de la columna, por lo que debía ser sometido a una cirugía láser, poco invasiva para eliminar las hernias.

Con tan solo un día de que este video se compartiera en YouTube, superó los 2 millones de reproducciones, preocupando con su relato a sus seguidores.

Por fortuna, la etapa que contó Luisito, ya es parte del pasado, pues actualmente se encuentra recuperándose para retomar sus actividades, así lo demostró en su historia más reciente de Instagram, donde dejó ver un pequeño clip en el que aparece subiendo las escaleras.

"Vean, ya puedo subir escaleras solito. Nada más el doctor me dijo que tengo que subirlas así de espaldas, yo me imagino que porque el esfuerzo es menor, es cansado pero que tal...", mencionó.