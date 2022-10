Luli Pampin y sus secretos para atrapar al público infantil

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- El público infantil es de los más honestos y difíciles que hay, si les gusta, les gusta y si no así también lo expresan al artista que está en el escenario, es por eso que la cantante Luli Pampin tiene una gran responsabilidad pues además los niños están en una edad en que absorben todo tipo de información que llega hacia ellos.

"Los niños son muy críticos para lo que les gusta, creo que ese es el mérito de haber llegado a donde estoy porque sé que es real, que están a mi lado porque de verdad lo disfrutan", declaró en entrevista con EL UNIVERSAL.

A la intérprete argentina les gusta trabajar para ellos y darles lo que de verdad se merecen porque, dijo, muchas veces se les menosprecia por su edad, ya que algunas personas expresan lo siguiente:

"Es niño, hay que hacerlo así nomás, la música así nomás y yo, hay que hacerlo como si fuera para un adulto igual o más para cautivar e incentivar su imaginación y para que les deje un mensaje de aprendizaje también".

Hasta el momento a Luli no le ha tocado encontrarse con niños que rompan la compostura durante sus espectáculos, pero sí ha recibido muestras de cariño y gritos como "te amo", lo cuales son momentos tiernos para ella y son momentos de amor que se le devuelve.

Para ella una de las claves para atrapar a los infantes durante sus presentaciones o videoclips es imaginarse de verdad de lo que está cantando en sus melodías.

"Si estoy hablando de una manzana, imaginarme de verdad que está en mi mano, eso es lo que se transmite. Cuando es asombro, me comporto como tal y se demuestra con todo el cuerpo".

Una de las temáticas que les gusta mucho a los niños es cuando llega halloween por lo que intenta que en sus canciones incluir aspectos para que puedan aprender como por ejemplo los colores, a no tener miedo.

"Aprovecho todas esas cositas que se van aprendiendo con la experiencia de qué es lo que les gusta. Yo como artista infantil tengo una gran responsabilidad en mis manos de todo lo que digo o todo lo que inculco, de todas las canciones y me las tomo muy en serio".

Gira "Bienvenidos" en México

Este sábado arranca la gira de su espectáculo "Bienvenidos" por México, presentándose hoy en Tlalnepantla, Estado de México y este domingo cantará en el Centro Cultural Teatro 1 en la Ciudad de México.

En esta función que traerá al país contará un poco la historia de cómo nació su personaje: una muñeca de una caja musical y la manera en que llegó a convertirse en la súper Luli Pampin que hoy se conoce.

"Tenemos personajes que gracias al poder de la imaginación de los pequeños se van a hacer grandes y a bailar y disfrutar con nosotros.

"Estarán las canciones más conocidas y las nuevas que se han hecho con el corazón del público que son de mi autoría, tenemos un montón de sorpresas, canciones para hacer ejercicio, para aprender, para que participen las familias, ya sea la mamá, el papá para que participen todos".

Existe un personaje muy particular que llegará a intentar estropear el día y ahogar la fiesta, pero los asistentes verán de qué manera se solucionará esto.

"Me encanta el público mexicano es súper amoroso, afectuoso, cariñoso, soy muy feliz cada vez que estoy en México, no sólo por la gente de cómo recibe mis shows, sino en general lo que es estar en México y tratar con las personas de allá, me parece maravilloso".

El reto que encuentra en su carrera es que el público la siga, que los pequeños estén contentos, a gusto con el show, que participen y que se la pasen bien.

"Yo siempre que doy un show intento dar todo lo mejor de mí, toda mi energía, mi corazón para que se lleven esa buena sensación, ese buen recuerdo de haber estado junto a mí".

Posteriormente estará en Tijuana, Baja California el día 5 de octubre; Mérida, Yucatán el 7 de este mes y el 9 en Acapulco, Guerrero.

El show "Bienvenidos" se inauguró en octubre del 2021 por lo que también tuvo que enfrentarse a remar un poco con el tema de la pandemia que poco a poco ya ha estado viendo la luz, pero no ha terminado.