Lupillo Rivera abandona "La casa de los Famosos All Stars"

A pesar de ser uno de los favoritos de la competencia, Lupillo Rivera anunció, la noche de este miércoles, su salida de "La casa de los Famosos All Stars".

Tras 86 días de encierro, el cantante explicó que decidió abandonar el programa por cuestiones médicos que, aunque no detalló, afirmó que se encuentran fuera de su control.

Antes de dar a conocer a su decisión, los participantes se reunieron en la sala, donde Javier Poza los recibió (mediante un enlace en directo) para advertirles que sería una gala sumamente especial.

"Esta noticia puede cambiar el destino de toda la casa. Hoy, habitantes, alguien de ustedes tiene algo muy importante que comunicarles", dijo el conductor.

Lupillo, entonces, se puso de pie y con la voz entrecortada se dirigió al resto de los participantes: "Por una situación médica, por una situación crítica, no voy a poder continuar aquí".

Asimismo, agradeció la convivencia, los momentos (tanto buenos como malos) que pasó con cada uno de sus compañeros y hasta ofreció disculpas a quienes pudo haber ofendido.

"Me encanta este juego, me encanta ganar, me encanta perder, me encanta discutir, me encanta poner las cosas en jaque. Lo voy a extrañar mucho".

Las palabras del llamado "Toro del corrido" hicieron eco entre los habitantes, quienes no pudieron contener las emociones y rompieron en llanto.

Antes de salir de la casa, Rivera reiteró su cariño por cada uno de ellos y agregó: "Si algún día los ofendí, una disculpa. Si algún día me pasé, una disculpa. Pero de todo corazón les digo: que gane el mejor".

En un gesto que sorprendió a más de uno, incluso su antagonista dentro del programa, Alfredo Adame, se acercó para abrazarlo y desearle suerte: "Que todo salga muy bien, buen camino", le dijo.