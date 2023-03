Lupillo Rivera cancela conciertos tras ser hospitalizado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- Lupillo Rivera lanzó un comunicado a través de sus redes sociales en el que anunció a sus seguidores que se "tomará unos días de descanso", esto, luego de que fuera hospitalizado de emergencia el 18 de marzo, por una apendicitis, situación que lo llevó a cancelar algunas presentaciones.

El famoso fue ingresado a un hospital de la Ciudad de México por un malestar en la zona del abdomen.

Fue mediante una InstaStorie que dio detalles de su padecimiento, ya que posteó un documento del lugar en el que fue atendido.

"Acude a urgencias y refiere cuadro de evolución de 24 horas con presencia de dolor en fosa iliaca derecha el cual fue en incremento hasta su ingreso a esta unidad. Refiere cuadro similar hace 1 semana el cual fue tratado como ureterolitiasis en EUA", se leyó.

Rivera fue sometido a un proceso quirúrgico llamado apendicectomía laparoscópica. Se trata de la extirpación de la apéndice, en la que el cirujano hace unas incisiones pequeñas para llevar a cabo la intervención, de acuerdo con el portal "Intermountain Healthcare".

Recordemos que el apéndice es una bolsa en forma de dedo presente en la parte inferior derecha del abdomen, asimismo, la apendicectomía se puede hacer de forma tradicional o por laparoscopia.

Si bien la operación no presentó complicaciones, el intérprete de " No Llega el Olvido", tendrá que guardar reposo por 10 días.

¿Cuáles fechas canceló Lupillo Rivera?

En el comunicado de Instagram también se informa que, por órdenes médicas, el artista no se podrá presentar en algunas fechas pactadas para los siguientes días.

-19 de marzo en Jiquipilco, Estado de México.

- 24 de marzo en el Cumbia Machine de la Ciudad de México.

- 25 de marzo en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

- 26 de marzo en Peribán, Michoacán.

Por lo que será hasta el 30 de marzo que podrá reanudar completamente sus actividades.

"De igual modo, se procurará cumplir con los compromisos antes de la fecha", concluye el aviso.

Hasta el momento, Lupillo no ha dado más información de su recuperación.