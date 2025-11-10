Lupillo Rivera pidió ayuda al narco para buscar a Jenni Rivera

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El cantante Lupillo Rivera, hermano de Jenni Rivera, volvió a hablar sobre la trágica muerte de la artista, reabriendo una de las heridas más dolorosas de su familia. Durante una entrevista con el conductor Gustavo Adolfo Infante, el intérprete habló sobre su libro "Tragos amargos" y recordó los difíciles momentos tras el accidente aéreo en el que murió la "Diva de la Banda".

Según relató, al momento del incidente él se encontraba con sus músicos, tras haber finalizado un concierto, cuando su esposa le informó lo sucedido. Sin embargo, Lupillo Rivera no podía creer la noticia, especialmente porque la cuenta de Twitter de Jenni seguía activa y comenzaron a circular rumores de que la cantante seguía con vida.

Ante la incertidumbre, Lupillo decidió organizar un equipo de búsqueda para localizar a su hermana. En medio del caos y la falta de información oficial, el cantante confesó que llegó a contactar a miembros del crimen organizado para obtener ayuda.

"Dije quiero saber si la tienen, quiero saber si tienen a mi hermana porque había un avión abandonado en Culiacán. 'Si tienen a mi hermana, échame la mano y cambiamos el lugar, yo voy por ella y me quedo yo'", reveló Lupillo Rivera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El intérprete explicó que, tras comunicarse con líderes de distintos grupos, sintió respeto hacia ellos por la atención que le brindaron en un momento tan desesperado.

"Son de mucho respeto, es gente admirable porque sí se toma mucho valor el 'voy a hacer a un lado mis sentimientos para ayudar a esta persona' y son cosas que siempre he admirado", comentó.

Durante la misma entrevista, Lupillo Rivera aprovechó para ofrecer una disculpa pública a su expareja, la cantante Belinda, luego de los comentarios que en el pasado generaron polémica.

"Le deseo lo mejor del mundo. Mi intención nunca ha sido lastimar a nadie. Si la incomodé, le ofrezco una disculpa pública", declaró el cantante.

La muerte de Jenni Rivera ocurrió el 9 de diciembre de 2012, cuando el avión en el que viajaba se desplomó cerca de Iturbide, Nuevo León, tras ofrecer un concierto en Monterrey.