Fotogalería

MULTITERAPÉUTICO INICIA OPERACIONES EN SLP

Por Redacción PULSO

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Inicia operaciones en San Luis Potosí “Vertex Clinical Research de México”, Centro de Investigación Clínica multiterapéutico en el marco del 1er Foro-Congreso “Del Paciente a la Evidencia 2025”, realizado en el Auditorio de CANACINTRA. 

Este evento reunió a destacados médicos especialistas y líderes de la industria de Investigación Clínica, consolidando a San Luis Potosí como una nueva sede de excelencia en investigación médica a nivel nacional.

Conformado por un prestigiado equipo de médicos investigadores, Vertex Clinical Research se distingue por su compromiso con la calidad, la ética y la innovación científica.

Bajo la dirección médica del Dr. Daniel Arce y la dirección general del Lic. Germán Flores, este centro inicia una nueva etapa en el desarrollo de estudios clínicos en beneficio de los pacientes y de la comunidad médica potosina, destacando que este centro ya cuenta con dos estudios activos y algunos más en proceso de aprobación, con lo cual se refrenda el compromiso de acercar tratamientos y medicamentos innovadores a la población potosina. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El centro se encuentra en Av. Nicolás Zapata esq. con Francisco de Urdinola 205, Col. Del Valle se les puede contactar al (444)811-0774 WhatsApp (440)125-9728

