Inicia operaciones en San Luis Potosí “Vertex Clinical Research de México”, Centro de Investigación Clínica multiterapéutico en el marco del 1er Foro-Congreso “Del Paciente a la Evidencia 2025”, realizado en el Auditorio de CANACINTRA.

Este evento reunió a destacados médicos especialistas y líderes de la industria de Investigación Clínica, consolidando a San Luis Potosí como una nueva sede de excelencia en investigación médica a nivel nacional.

Conformado por un prestigiado equipo de médicos investigadores, Vertex Clinical Research se distingue por su compromiso con la calidad, la ética y la innovación científica.

Bajo la dirección médica del Dr. Daniel Arce y la dirección general del Lic. Germán Flores, este centro inicia una nueva etapa en el desarrollo de estudios clínicos en beneficio de los pacientes y de la comunidad médica potosina, destacando que este centro ya cuenta con dos estudios activos y algunos más en proceso de aprobación, con lo cual se refrenda el compromiso de acercar tratamientos y medicamentos innovadores a la población potosina.

El centro se encuentra en Av. Nicolás Zapata esq. con Francisco de Urdinola 205, Col. Del Valle se les puede contactar al (444)811-0774 WhatsApp (440)125-9728