Lupita Infante enfrenta críticas por unirse a los Aguilar en su gira de conciertos

Lupita Infante, la nieta de Pedro Infante que se dedica a cantar música regional mexicana y a honrar el legado de su abuelo, celebró el paso que da en su carrera al presentarse en concierto con dos de los integrantes de la familia Aguilar, Pepe Aguilar y su hijo Leonardo Aguilar, sin embargo, muchos de sus seguidores no recibieron bien la noticia y le pidieron que diera paso atrás.

Lupita compartió en sus redes lo feliz que se siente por sumar su voz con Los Aguilar, un sueño hecho realidad.

"Esta gira es un sueño hecho realidad. Cada escenario representa un paso más en este camino que he venido construyendo con tanto amor y esfuerzo. Compartir escenario con Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar —una familia cuya trayectoria y legado siempre he admirado profundamente— es un verdadero honor y uno de los momentos más significativos en mi carrera artística", se lee en el inicio de su mensaje.

Lupita, nieta de Pedro Infante y nieta de Lupita Torrentera, confesó que está muy ilusionada con las tres fechas programadas hasta ahora en Estados Unidos, e invitó al público a unirse a la fiesta mexicana.

"Estoy muy ilusionada con las fechas que vienen; será una celebración de nuestras raíces y de la música que nos une. Me llena el corazón pensar en la energía, la conexión y la magia que viviremos juntos en estos conciertos", expresó.

Lupita Infante y Los Aguilar unirán sus voces en conciertos en Estados Unidos.

-----Piden a Lupita Infante huir de Los Aguilar

Sin duda, este será uno de los años más importantes de mi carrera, y me siento profundamente agradecida con cada fan que ha sido parte de este viaje. ¿En cuál fecha nos vemos?

Seguidores de Lupita no se mostraron contentos con la decisión, aunque prometieron apoyarla por ser parte de la Dinastía Infante, además, le recomendaron hacer equipo con Majo Aguilar, sobrina de Pepe Aguilar y con Camila Fernández.

"No Lupita por favor no hagas eso, entiendo que entre artistas quieran apoyarse pero no es justo que estés con ellos para ti que eres tan linda". "Íbamos bien hasta que salió tío Pepe, nada que hacer me retiro". "Que pesar. Ojalá en algún momento te juntes con Camila Fernández y Majo Aguilar que representan la nueva generación del regional mexicano". "Les vas a hacer el paro a los Aguilar, porque fuera de Majo los demás se sienten divinos, buenos cantantes, pero su altanería y soberbia los hace infumables", se lee.

Ángela Aguilar no será parte de estos conciertos que se llevarán a cabo en octubre en Georgia, Duluth y Reading, ciudad en Pensilvania.

Los Aguilar han estado en medio de la polémica desde que Ángela Aguilar destapó su romance con su actual esposo Christian Nodal, recién que el cantante de regional había anunciado su separación de Cazzu, la cantante argentina con quien tiene una hija llamada Inti.