Mabel Cadena espera que "Black Panther" conmueva

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Pelear bajo el agua significaba terminar agotada por las noches, pero eso no importaba a Mabel Cadena cuando se enfundaba como Namora, personaje en la nueva entrega de "Black Panther".

La actriz mexicana cuenta que llegar al set y ver todo lo que podía usarse, era una experiencia por sí sola.

"Tienen un nivel de juguetes, tecnología y plataformas que uno nunca ha visto en la vida y de repente te dicen que puedes jugar con eso, con arneses y todo, lo vuelve increíble", cuenta.

"Todo lo que implica estar abajo del agua, aguantar la respiración, pelear en ella cansaba, si ya de por sí actuar agota, ahora más. Hacer una película así es complicado, pero es super lindo", agrega.

Namora, su personaje, es junto con Namor, encarnado por el también mexicano Tenoch Huerta ("Narcos: México") prácticamente ama del mar. De acuerdo con los comics, es hija de un padre atlante y una mujer humana que busca venganza.

"Black Panther: Wakanda Forever" se estrenará la próxima semana en salas comerciales mexicanas, siendo la más reciente apuesta del cine de superhéroes de Marvel. En la cinta el reino de la Pantera Negra lucha por protegerse de fuerzas mundiales tras el fallecimiento del rey, al tiempo que un mundo submarino secreto comienza a salir.

Mabel, actriz en "El baile de los 41" y "La diosa del asfalto", trabajos por los cuales ha recibido nominación al premio Ariel por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, sabe que puede haber críticas al filme.

"Son algo que no podemos controlar", comenta, "ya vi la película y esperamos que conmueva; habla del honor, la dignidad, la representación cultural y creo va a mover profundamente".

Está consciente que la euforia por el filme durará un par de meses y debe seguir construyendo en su carrera.

"Siempre digo que tuve un sueño que nunca tuve, nunca construí mi carrera pensando en el sueño americano, pero sí sabía que debía conseguir mi carrera en México y si algo pasaba, debía ser a partir de aquí. Me siento orgullosa de que se me haya abierto esta oportunidad, no es algo que esperaba y ahora espero vengan más cosas", externa.