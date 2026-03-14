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MAC DEMARCO VIENE A MÉXICO

Por Redacción

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
MAC DEMARCO VIENE A MÉXICO

El cantautor canadiense Mac DeMarco, ícono del indie pop, vuelve a México con su gira "Road to Hipnosis: Dreaming", en la que los seguidores podrán disfrutar su álbum Guitar, cuyo lanzamiento está previsto para el 22 de agosto.

Además, DeMarco celebrará los 20 años de Indie Rocks! Magazine, y su concierto servirá como inicio de la serie "Dreaming", un conjunto de eventos que culminarán con el festival de psicodelia más importante del país, organizado por Rocks.

Se presentará el 6 de noviembre en el Estadio Fray Nano, ubicado en Fernando Iglesias Calderón S/N, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. El estadio es principalmente de béisbol. Los boletos están disponibles desde ayer 13 de marzo a través de Fever y en la taquilla de la Tienda Foro Indie Rocks (Zacatecas 43, Roma Norte; miércoles a domingo, 16:00–21:00).

También visitará otras ciudades de la república mexicana: Ensenada: Centro Cultural Rivier – 22 de noviembre, Tijuana: Antiguo Cine Bujazán – 20 de noviembre, Los Cabos: El Ganzo – 14 de noviembre, Monterrey: Showcenter Complex – 12 de noviembre y Guadalajara: C4 Concert House – 8 de noviembre.

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