Macario Martínez prepara nuevo disco y gira en Europa

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Macario Martínez continúa cosechando éxitos más allá de TikTok. El cantante mexicano anunció que prepara una gira mundial para acompañar el lanzamiento de su nuevo álbum, consolidando así su salto a la fama internacional.

Su historia ha inspirado a miles: Macario trabajaba como barrendero en la Ciudad de México cuando se viralizó en redes sociales gracias a un video donde mostraba su rutina diaria al ritmo de su canción "Sueña lindo, corazón", tema que lo catapultó al estrellato a inicios de 2025.

Macario Martínez saltará de Estados Unidos a Europa

El próximo 13 de noviembre, Macario será telonero de Zóe, presentando sus mayores éxitos ante miles de fanáticos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Este evento marca un antes y un después en su carrera.

A través de sus redes sociales, confirmó que llevará su música a Barcelona y Madrid a finales de año. El cantante Kevin Kaar será uno de los invitados especiales en estas presentaciones, según reveló la productora PPL United.

El intérprete de "Nada que decir" se presentará el 19 de noviembre en Razzmatazz 2 (Barcelona) y el 20 de noviembre en Changó Club (Madrid). Los boletos para ambos shows están disponibles desde 540 pesos, generando gran expectativa entre los fanáticos europeos.

En entrevista para el programa De Primera Mano, Macario expresó su emoción por esta nueva etapa:

"Estoy muy emocionado de seguir mostrando mi proyecto, sé que fue un hit enorme, pero me da gusto que muchas personas me pudieran conocer (...) Próximamente viene nueva música y muchos conciertos".

¿Cuándo estará Macario Martínez en Europa?

El artista también adelantó que ofrecerá presentaciones en Estados Unidos y Europa, iniciando en Barcelona. Su tour mundial comenzará el 30 de septiembre y se extenderá hasta el 18 de octubre.

Además, estaría visitando Londres el 23 de noviembre y el 24 de noviembre en París, donde estaría. mostrando su música a los parisinos.

Aunque aún no ha firmado con ninguna disquera, Macario Martínez ya ha colaborado creando temas para bandas sonoras, incluyendo "The Last of Us", donde dio vida al tema "Si te mentí".