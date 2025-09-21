MUJER SOFISTICADA

MADRID.- La diseñadora colombiana Silvia Tcherassi celebra su décimo aniversario en España como invitada internacional de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid), la semana de la moda de Madrid, con un desfile que llenó este miércoles la galería de cristal del Palacio de Cibeles, en el centro de la capital.

“Es un gran honor estar aquí, los españoles me han acogido con los brazos abiertos; veo este desfile como una superoportunidad de profundizar lazos entre España y Latinoamérica”, y una puerta abierta hacia Europa, explica a EFE justo antes de su desfile.

Tcherassi, que ha presentado colecciones en las semanas de la moda de París y Milán, fue galardonada con el premio al Diseñador Internacional, por su “contribución a situar la moda hispanoamericana en el mapa global” y su vínculo a Madrid, premio que recibió en esta edición de la semana de la moda madrileña.

“Diseño para una mujer global, no pienso en su nacionalidad ni en la edad; me enfoco en su sensibilidad, en que aprecie los detalles, que ame la moda y la utilice como una forma de expresión”, detalla.

