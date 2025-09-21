logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MUJER SOFISTICADA

Fotogalería

MUJER SOFISTICADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

MUJER SOFISTICADA

MODA HISPANOAMERICANA EN EL MAPA GLOBAL

Por EFE PULSO

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

MADRID.- La diseñadora colombiana Silvia Tcherassi celebra su décimo aniversario en España como invitada internacional de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid), la semana de la moda de Madrid, con un desfile que llenó este miércoles la galería de cristal del Palacio de Cibeles, en el centro de la capital.

“Es un gran honor estar aquí, los españoles me han acogido con los brazos abiertos; veo este desfile como una superoportunidad de profundizar lazos entre España y Latinoamérica”, y una puerta abierta hacia Europa, explica a EFE justo antes de su desfile.

Tcherassi, que ha presentado colecciones en las semanas de la moda de París y Milán, fue galardonada con el premio al Diseñador Internacional, por su “contribución a situar la moda hispanoamericana en el mapa global” y su vínculo a Madrid, premio que recibió en esta edición de la semana de la moda madrileña.

“Diseño para una mujer global, no pienso en su nacionalidad ni en la edad; me enfoco en su sensibilidad, en que aprecie los detalles, que ame la moda y la utilice como una forma de expresión”, detalla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MUJER SOFISTICADA
MUJER SOFISTICADA

MUJER SOFISTICADA

SLP

EFE

MODA HISPANOAMERICANA EN EL MAPA GLOBAL

JTEKT EN CIUDAD SATÉLITE, SLP
JTEKT EN CIUDAD SATÉLITE, SLP

JTEKT EN CIUDAD SATÉLITE, SLP

SLP

Redacción

CONMEMORA DIEZ AÑOS DE OPERACIONES EN LA LOCALIDAD

MÉXICO LINDO Y QUERIDO
MÉXICO LINDO Y QUERIDO

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

SLP

Maru Bustos

ATMÓSFERA TRICOLOR Y GRAN ALEGRÍA

¡VIVA EL AMOR!
¡VIVA EL AMOR!

¡VIVA EL AMOR!

SLP

Maru Bustos

CELEBRAN SU ENLACE RELIGIOSO