MARGARITA Y ROCÍO ¡QUÉ BIEN LA PASARON!

MARGARITA Y ROCÍO ¡QUÉ BIEN LA PASARON!

Macaulay Culkin se despide de Catherine O'Hara

Triste noticia: Catherine O'Hara, conocida por su papel en Mi pobre angelito, ha fallecido

Por El Universal

Enero 30, 2026 02:16 p.m.
Macaulay Culkin se despide de Catherine OHara

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- El actor Macaulay Culkin se despidió de la actriz Catherine O'Hara, su madre en las dos películas de "Mi pobre angelito", el actor compartió un emotivo mensaje en el que hace referencia a la relación madre e hijo que se volvió tan nostálgica en el cine.

En las películas de la década de 1990, entre ellos hay un vínculo maternal caótico pero profundamente amoroso, marcado por el estrés navideño y la redención emocional. Kate es una madre distraída y abrumada por una familia numerosa, que olvida accidentalmente a Kevin en casa, y después, en la segunda parte de la cinta, no se da cuenta que su hijo no se subió al mismo avión que ellos.

En 2023, la actriz dio un emotivo discurso en la ceremonia de la estrella de Macaulay Culkin en el Paseo de la Fama de Hollywood, elogió su actuación, la cual calificó como perfecta.

Lloró al llamarlo "la cosa más querida" y le agradeció por haber sido su madre en la ficción.

"Gracias por incluirme a mí, tu falsa madre que te dejó solo en casa no una, sino dos veces, para compartir esta feliz ocasión. Estoy muy orgullosa de ti", le dijo a Macaulay Culkin mientras se abrazaban.

Tras darse a conocer la muerte de la actriz, Culkin compartió una foto del antes y el después con Catherine O'Hara, acompañado de un mensaje de agradecimiento y tristeza:

"Mamá, pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos luego".

Catherine O'Hara, ganadora del Emmy y estrella de la serie de televisión "Schitt's Creek" y de la película "Mi pobre angelito" falleció a los 71 años; de acuerdo con el portal Page Six, la actriz canadiense habría sido trasladada por una ambulancia la madrugada de este viernes a un hospital en Los Ángeles.

La artista desarrolló una extensa carrera en cine y televisión con papeles destacados en filmes como "Beetlejuice" y, más recientemente, en la sátira de Apple TV++ sobre Hollywood, "The Studio".

