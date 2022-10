Macchio habla sobre su no participación en remake de "Karate Kid"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Una de las películas más exitosas de los años 80 es sin dudas "Karate Kid". La misma nos contaba la historia de "Daniel LaRusso", un joven que recibe la ayuda del maestro de artes marciales, Señor Miyagi, para que los estudiantes dejen de atacarlo.

"Karate Kid" contó con el protagónico del actor Ralph Macchio, quien incluso repitió su personaje en las dos secuelas de la saga. En la cuarta entrega de "Karate Kid" Macchio no apareció, y le dejó el lugar a Hilary Swank.

Sin embargo, en el 2010 Will Smith decidió producir una nueva entrega de la saga, la cual se llamó "The Karate Kid". Esta cinta contó con el protagónico de Jaden Smith y Jackie Chan. Macchio recibió un llamado de Will Smith para aparecer en la película, pero Ralph no aceptó la propuesta.

---¿Por qué Ralph Macchio no quiso aparecer en "The Karate Kid"?

Ralph Macchio lanzó a la venta esta semana su autobiografía a través de Amazon, y en la misma cuenta los motivos por los que no aceptó la propuesta de Smith. Macchio dice que se negó a participar porque Smith no le ofreció un gran rol en la película, sino que iba a ser más bien una pequeña participación, una especie de cameo.

"Me dijo que podía involucrarme cuando quisiera y que iban a buscar la manera de que me sintiera cómodo", asegura Macchio. Además a Ralph le molestó que Smith no llamara a ningún otro integrante del elenco original de "Karate Kid".

Además Ralph Macchio cuestionó la idea de "revivir" material original, y de no generar otro tipo de contenido. De esta forma Macchio confirmó que no está conforme con la versión del 2010.

"Reimaginaron la historia e hicieron una película que fue bastante exitosa y bien lograda. Le fue bien y creo que mejoró el legado de la original", finalizó Ralph Macchio.