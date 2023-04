Madonna anuncia concierto en México para 2024; traerá a su familia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- Madonna ya confirmó lo que muchos de sus fans mexicanas y mexicanos le exigían desde que anunció que volvería a los escenarios, contemplar a México como uno de los destinos en lo que se detendría para presentar el "Celebration Tour", el que promete entregar a sus seguidores más de cuatro décadas de música, pues en él hará en recuento de sus más emblemáticos temas, por lo que la cantante dio a conocer la noticia de una forma muy peculiar, mientras se encontraba en la sobremesa, luego de compartir una rica comida a lado de todos sus hijos.

Fue a mediados de enero cuando Madonna anunció intempestivamente que regresaría a los escenarios, tras tres años de ausencia, pues fue entre el 2019 y el 2020 cuando ofreció el "Madame X Tour", su undécima gira musical, a propósito del lanzamiento de "Madame X", su álbum número 14, pero en el cual no llegó a México, sino sólo a algunas regiones de Estados Unidos y Europa.

La noticia del "Celebration Tour" la dio a conocer de una forma en que sólo Madonna sabe hacerlo, pues recurrió a sus redes sociales para compartir un videoclip que no dejaba muy claro si era producto de una planificación o se trataba automáticamente de una reunión con amistades, en la que estaban presente una serie de figuras de Hollywood, como es el caso de Jack Black, Lil Wayne, Amy Schumer y Judd Apatow, entre otras caras conocidas.

Durante la reunión de las celebridades, la comediante estadounidense Amy Schumer supuestamente reta a Madonna a que regrese a los escenarios de forma inusual, pues no sólo le pide que ofrezca un concierto, sino que en él interprete todos los éxitos que ha ido labrando desde que comenzó su carrera musical en 1982, hace 21 años, cuando lazó su primer álbum homónimo.

"(Te reto) a hacer una gira mundial y tocar sus mejores éxitos", indicó Schumer, a lo que la intérprete de "Like a virgin" contestó: "¿Cuatro décadas? ¿Todas esas canciones?", dando a entender que aceptaba el desafío.

Y aunque esta noticia causó euforia en todas y todos sus fans, también causó decepción cuando anunció las ciudades a las que llegaría, pues al poco tiempo Madonna dio a conocer que llegaría a 35 ciudades, en las que no estaba incluido México, por lo que sus seguidores mexicanos mostraron en redes su inconformidad, pues la última vez que la "Reina del pop" vistió el país tuvo lugar en 2016, cuando trajo el "Rebel Heart Tour".

Pero tal parece que los deseos de sus fans fueron escuchados, pues la mañana de este lunes, fue la propia intérprete de 64 años quien confirmó que ya ha incluido a México dentro de su gira, por lo que pisará tierras mexicanas el 25 de enero del 2024; esta presentación será nada más y nada menos que en el Palacio de los Deportes.

Pero esta noticia, así como sucedió con el anuncio de su gira en enero pasado, la dio a conocer de una manera muy peculiar, pues fue hace una hora que Madonna compartió un video donde aparece al frente de la mesa de su hogar, donde comparte los alimentos a lado de sus hijas e hijos, en donde la cantante pide a su familia que preste atención al pormenor que está por darles, pues pide a David Banda Mwale Ciccone Ritchie, uno de sus hijos de 17 años, que no se retiré de la mensa y vuelva a tomar asiento.

Es entonces que, luego de bromear un poco con el trozo de pollo que obturó su garganta por un momento, dice muy entusiasmada que viajarán a México como parte de la gira y, automáticamente, sus pequeñas y pequeños lanzan un grito eufórico por la emoción que les causó la noticia, de hecho, David Banda Mwale hizo uso de su español para demostrar su sorpresa con un "Dios mío".

En esa misma publicación, Madonna dio pormenores de cómo obtener boletos para su recital en nuestro país: "México allá vamos... ¡¡Los fans tienen oportunidad de entradas hoy y mañana, y los titulares de tarjeta Citibamex, tienen acceso a la preventa a partir del jueves!! Las entradas salen a la venta al público el viernes 21 de abril", detalló.