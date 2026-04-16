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MADONNA LANZARÁ NUEVO ÁLBUM

Por EFE

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
A
MADONNA LANZARÁ NUEVO ÁLBUM

Madonna anunció este miércoles que lanzará el próximo 3 de julio su nuevo y esperado álbum, ´Confessions On a Dance Floor. Part II´, continuación de su disco de 2005 y que supone su regreso a Warner y a la música de "pista de baile".

La cantante borró este marte todos los mensajes de su cuenta de Instagram y puso como foto de perfil una imagen suya, borrosa, con la frase ´Time goes by so slowly...´, uno de los versos de la canción ´Hung Up´, del primer ´Confessions´.

Esa publicación desató los rumores en redes sociales ante lo que parecía un movimiento previo a un anuncio importante, como así ha sido.

La cantante publicó hoy una imagen que podría ser la portada del nuevo disco, en la que se la ve cubierta por un velo fucsia, y sobre la fotografía, dos palabras: ´Madonna´ y ´Confessions II´.

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Y también ha publicado un extracto de lo que podría ser el primer single del nuevo álbum, en la que se escucha su voz casi en susurros, acompañada de música disco.

"I feel so free. Thanks for coming. Sometines, I Like to just hide in the shadows, create a new persona (en español), a different identity, I can be whoever I want to be, create a new persona. Honestly I wish I could be like other people and just not care but out here, on the dance floor, I feel so free".

Y una voz masculina, agrega: "Oh, by the way, it all started like this". Es todo lo que se escucha en este primer avance del que será su primer trabajo en siete años (el último fue ´Madame X´, en 2019). 

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