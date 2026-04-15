¡SE COMPROMETEN!
UNIRÁN SUS VIDAS EN MATRIMONIO
Galeria
Madelein Cantú Salais y Gerardo Díaz Infante Díaz se encuentran radiantes de felicidad por su compromiso de matrimonio.
Los jóvenes enamorados realizan sus planes de boda con gran ilusión y optimismo.
Gerardo formalizó su relación con su novia, al entregarle el anillo de compromiso en un agradable y sorpresivo acontecimiento en San Miguel de Allende.
Una semana después, los futuros novios se reunieron con sus familias y amigos cercanos para festejar.
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Estuvieron en la cálida celebración, sus papás Héctor Cantú Ortiz y Lourdes Salais, Gerardo Díaz Infante y Ana Lucía Díaz, así como sus hermanos: Víctor Manuel Hernández Rivera y Mireya Cantú Salais, Humberto Mendoza Álvarez y Ana Isabel Cantú Salais; y Ana Lu Díaz Infante Díaz.
Ellos, al igual que la selecta concurrencia les desearon prosperidad.
¡Enhorabuena!
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