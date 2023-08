Madonna retomará su gira mundial tras crisis de salud

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- Tras varios días ausente y luego de superar una fuerte crisis de salud que la mantuvo hospitalizada, la cantante Madonna reapareció en sus redes sociales para dar una buena noticia a todos sus fans que guardan la esperanza de volverla a ver arriba de un escenario.

Fue el pasado mes de junio cuando la noticia de que la llamada "Reina del pop" había sido internada de emergencia por una grave infección encendió las alarmas, y es que todo ocurrió faltando tan solo unos días para que iniciara The celebration Tour, una gira con la que la estrella festejaría sus 40 años de carrera, regresaría a la música y volvería a visitar México.

Pero su complicado estado y las indicaciones de sus médicos hicieron que el show tuviera que posponerse de manera indefinida. En un principio se tenía programado que la gira iniciara el pasado 15 de julio y finalizaría el 30 de enero del 2024 en la capital mexicana, pero todo quedó a la deriva, hasta ahora... y es que, a través de sus diferentes perfiles sociales, la intérprete de "Like a Virgin" ha anunciado que retomará sus proyectos, incluyendo sus más de 80 fechas.

Mediante un mensaje que compartió en su cuenta oficial de Twitter, Madonna agradeció por el apoyo y la paciencia que su público le ha tenido y agregó que sus conciertos ya fueron reprogramados, así que sus planes continúan: "Gracias de nuevo por su increíble apoyo y la paciencia durante este tiempo. Estoy feliz de anunciar que fueron reprogramadas las fechas para el tour", escribió.

Aunque no dio más detalles sobre cuándo anunciará las nuevas fechas, la cantante aseguró que está feliz y ansiosa por ver muy pronto a sus seguidores y agregó: "Nos vemos pronto para una celebración bien merecida".

Esta noticia se da a tan solo unos días de que la estadounidense rompiera el silencio tras este lamentable colapso y expresara su gratitud por el amor que recibió: "El amor de la familia y los amigos es la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y puedo reflexionar. Me di cuenta de lo afortunado que soy de estar vivo", escribió.