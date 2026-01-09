MADONNA VERSIONA ´LA BAMBOLA´ PARA DOLCE & GABBANA

La cantante estadounidense Madonna ha versionado el clásico "La bambola" (1968) de Patty Pravo para una campaña de la firma de moda Dolce & Gabbana, en una interpretación en la que muestra sus dotes vocales en italiano al son del famoso "Tu mi fai girar, come fossi una bambola".

Madonna, que generó mucha expectación en septiembre cuando anunció nuevo álbum para 2026 después de siete años del último, ha realizado su primera aparición musical del año con una canción que será portada de la nueva campaña de un perfume de Dolce & Gabbana – The One.

La artista ha publicado la canción, sin vídeo, en Youtube y en plataformas de streaming como Spotify, si bien no lo ha compartido ni anunciado en sus redes sociales todavía.

La firma italiana, sin embargo, ha publicado en la tarde del miércoles un vídeo promocional que ya supera el millón de reproducciones en el que aparece la cantante y un extracto de la interpretación, acompañado con el texto: "Aura magnética. Acércate. La nueva campaña #DGTheOne llegará pronto".

