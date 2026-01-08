logo pulso
REAFIRMAN AFECTOS

REAFIRMAN AFECTOS

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Por Maru Bustos PULSO

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Los amigos más audaces, a quienes une una sólida amistad de toda la vida, compartieron emocionados por la llegada de este 2026.

El cálido encuentro se efectuó en el Club Campestre de San Luis, a donde llegaron con la mejor actitud a disfrutar plenamente de este agradable encuentro.

El espíritu y la emoción del inicio de un Año Nuevo, se reflejaba en sus rostros, radiantes de felicidad.

Ahí, charlaron sobre las experiencias de la temporada pasada que tanto les atrae.

El festejo para recordar por la serie de detalles de buen gusto, transcurrió entre anécdotas, alegría y múltiples sorpresas.

Así, reafirmaron el afecto y la admiración que se tienen.

