Mads Mikkelsen en CCXP México: "No soy Hannibal, pero aprendí a analizar cada día"

Hay algo que Madds Mikkelsen se llevó de su personaje del caníbal "Hannibal Lecter" a su vida personal: la habilidad de analizar situaciones.

El danés encarnó al personaje de 2013 a 2015 en una serie televisiva, para la que no descarta aceptar una nueva temporada la cual debería ya filmarse porque el reloj de la edad avanza.

"No soy fan de matar gente o comer carne humana (risas) pero algo que admiraba era su habilidad de analizar situaciones y cada mañana yo buscaba ya la manera de tener el mejor día posible", dijo bromista durante su participación en el CCXPMX, convención de comics que se realiza en el Centro Banamex.

Durante su conversación, el actor de "Dark" y "Otra ronda" señaló que siempre se le pregunta sobre su gusto sobre los personajes oscuros.

Y lo agradece porque sabe que eso lo ha colocado donde está, pero le gusta vivir en el presente. Así que sólo a veces revisita sus películas si es que las topa en televisión.

"No pienso en el pasado, pero si hablamos de obstáculos quizá uno en la carrera fue que al principio hablaba muy rápido y colegas mayores no me entendían y tuve que trabajar en ello", recordó.

Casi todas las escenas de acción él las hace, siempre y cuando no lo impida el seguro de la producción. Ha aprendido a golpear, a lanzar objetos y demás.

"Así que cuidado Tom", bromeó refiriéndose al protagonista de la franquicia Misión imposible, famoso por no dejar que un doble haga su trabajo.

Recordó que su carrera la inició grande, pues su primera película la hizo cuando tenía 30 años, más de lo que marcaba el personaje.

"Uno está en esto no por los premios, yo ni sabía qué era eso, uno debe concentrarse en lo que hace. No leo ni veo los comentarios que se hacen de mí, creo lo mejor es hacer el trabajo como queremos y sentirnos orgullosos de eso. Mi primera película fue con una cámara y sin dinero, jamás me imaginé que fuera a otros lugares".

Durante su presencia los casi 2 mil fans presentes no dejaron de aplaudirle y gritarle que lo amaban. Él sólo sonreía y saludaba feliz.

Es su primera vez en México, pero ya trabajó con Diego Luna en "Rogue One": una historia de "Star Wars" y con Guillermo del Toro en un videojuego.

"Grandes, maravillosos", apuntó.